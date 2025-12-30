อุบัติเหตุเศร้าส่งท้ายปี รถกระบะพา 13 ชีวิตไปทำบุญที่ชลบุรี ขากลับขับเลาะถนนเลียบคลอง 13 คาดไม่ชินทางชนแบร์ริเออร์พุ่งตกคลองเสียชีวิต 6 ราย ชาวบ้านโดดน้ำช่วยรอด 7 ราย
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ร.ต.ท.พุทธพงศ์ ยกขม รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักตกคลองมีผู้บาดเจ็บและจมน้ำสูญหายหลายราย บริเวณถนนเลียบคลอง13 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรึ จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบ
พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรินทร์ อธิปธานนท์ ผกก.สภ.ธัญบุรี นายอธิปัตย์ เสียมไหม ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตัดเข้าถนนคลอง13 บริเวณหัวคลองประตูทดน้ำเข้าคลอง13 พบชาวบ้านกระโดดน้ำลงไปช่วยผู้บาดเจ็บลอยคอร้องขอความช่วยเหลือขึ้นได้ 7 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก เจ็บแขน เจ็บข้อศอก เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำส่งรพ. เบื้องต้นพบว่าเป็นชาวเมียนมา
สอบถามผู้บาดเจ็บ ทราบว่า ทั้งคนขับและผู้โดยสารรวมทั้งหมด 13 คน พากันเดินทางไปทำบุญที่ จ.ชลบุรี ก่อนเกิดเหตุกำลังมุ่งหน้าพากันกลับที่พัก แต่รถเสียหลักชนแล้วพุ่งตกลงไปในคลองเพื่อนๆจมน้ำหายไป 6 คน รวมทั้งเอกสารและหนังสือเดินทาง
ด้านชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ บอกว่า เห็นขับมาจากทางนครนายกมุ่งหน้ารังสิต เป็นรถยนต์กระบะด้านหลังมีคอกเหล็กแล้วใช้ผ้าใบทำหลังคาคลุมบังแดดขับผ่านไปด้วยความเร็วสูงเพราะเป็นทางตรงก่อนจะรู้อีกทีว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถตกคลอง
ชาวบ้านอีกคนบอกว่า กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุกับเพื่อนๆ ได้ยินเสียงรถกระบะชนแบร์ริเออร์ก่อนที่ตัวรถจะพุ่งตกน้ำ ตนกับเพื่อนลงไปช่วยไว้ได้ 7 คน และยังมีอีกหลายคนติดอยู่ในรถ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า คนขับน่าจะไม่ชินเส้นทางเพราะเส้นทางที่ขับมาเป็นเส้นทางตรง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุถนนเป็นทางโค้งเพราะต้องหลบคลองส่งน้ำทำให้พุ่งชนแบร์ริเออร์ตกคลอง
ขณะที่ทีมนักประดาน้ำอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงค้นหาและสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้แล้ว 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างค้นหาและนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำ ก่อนให้รถยกนำรถกระบะขึ้นมาจากคลองต่อไป