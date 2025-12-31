เพื่อนร่วมงาน มาเข้าเวรต่อ พบ รปภ. บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง นอนเสียชีวิตใต้เสื้อกันฝน สลด มีบาดแผลถูกแทงจำนวนหลายจุด ตร.เร่งตรวจสอบ
เมื่อเวลา 06.18 น. วันที่ 31 ธ.ค.2568 สายตรวจ สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตบริเวณประตู 5 บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชื่อ นายต้าน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี สภาพศพนอนอยู่บริเวณป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย ลักษณะไม่สวมรองเท้า มีเสื้อกันฝนสีส้มคลุมตัวอยู่ และบริเวณใกล้เคียงมีรอยเลือด
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานกล่าวว่า ตนมีหน้าที่เข้าเวรต่อจากผู้เสียชีวิต ได้มาเข้าเวรเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่ มีเสื้อกันฝนคลุมอยู่ จึงได้เปิดเสื้อกันฝนออกมาดู พบผู้ตายเสียชีวิตแล้ว จึงได้แจ้งหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ทราบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้ามาตรวจสอบพบว่า บริเวณหน้าอกและท้องของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกแทงจำนวนหลายจุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้ง พฐ. และส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป