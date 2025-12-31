เพื่อนร่วมงาน มาเข้าเวรต่อ พบ รปภ. บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง นอนเสียชีวิตใต้เสื้อกันฝน สลด มีบาดแผลถูกแทงจำนวนหลายจุด ตร.เร่งตรวจสอบ

เมื่อเวลา​ 06.18 น. วันที่ 31 ธ.ค.2568 สายตรวจ สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตบริเวณประตู 5 บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชื่อ นายต้าน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี สภาพศพนอนอยู่บริเวณป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย ลักษณะไม่สวมรองเท้า มีเสื้อกันฝนสีส้มคลุมตัวอยู่ และบริเวณใกล้เคียงมีรอยเลือด

บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง

เพื่อนร่วมงาน มาเข้าเวรต่อ พบ รปภ. บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง นอนเสียชีวิตใต้เสื้อกันฝน สลด

จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานกล่าวว่า ตนมีหน้าที่เข้าเวรต่อจากผู้เสียชีวิต ได้มาเข้าเวรเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่ มีเสื้อกันฝนคลุมอยู่ จึงได้เปิดเสื้อกันฝนออกมาดู พบผู้ตายเสียชีวิตแล้ว จึงได้แจ้งหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ทราบ

บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง

บริเวณป้อมที่เกิดเหตุ

จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้ามาตรวจสอบพบว่า บริเวณหน้าอกและท้องของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกแทงจำนวนหลายจุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้ง พฐ. และส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

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