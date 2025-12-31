7 วันอันตราย ประเดิมวันแรก เกิดอุบัติเหตุ 198 ครั้ง เสียชีวิต 29 ราย บาดเจ็บ 190 คน สาเหตุหลักขับรถเร็ว เมาแล้วขับ เชียงราย-ภูเก็ต เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
วันที่ 31 ธ.ค.2568 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. เป็นประธาน
โดยข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ณ วันที่ 30 ธ.ค.2568 เมื่อเปรียบเทียบกับวันแรกของช่วงคุมเข้ม พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด 198 ครั้ง ลดลงร้อยละ 38.13
จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 12 ครั้ง
ผู้บาดเจ็บมีจำนวนรวม 190 คน ลดลงร้อยละ 38.71 จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ ภูเก็ต รวม 12 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวน 29 ราย ลดลงร้อยละ 51.67 โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 83 ครั้ง รองลงมาคือดื่มแล้วขับ 40 ครั้ง และการตัดหน้ากระชั้นชิด 37 ครั้ง
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ พบการไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 122 คน ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 79 คน ดื่มแล้วขับ 35 คน และตัดหน้ากระชั้นชิด 34 คน
ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 192 คัน คิดเป็นร้อยละ 71.79 รองลงมาคือรถยนต์กระบะ 39 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 19 คัน
ผู้เสียชีวิต 29 ราย แบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 17 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 11 ราย และเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล 1 ราย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดแผนบริหารจัดการจราจรช่วงการเดินทาง โดยเร่งระบายรถทั้งขาไปและขากลับในช่วงต้นและปลายเทศกาล ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ตรวจสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ ควบคู่การถ่ายทอดสดผ่านช่อง Police TV และเฟซบุ๊กหน่วยโดรน ตชด. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
นอกจากนี้ได้กำชับมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ โดยประสานกรมทางหลวงขอคืนพื้นผิวจราจรจากจุดซ่อมสร้างทั้งหมด 525 จุด สามารถคืนพื้นผิวแล้ว 304 จุด
ส่วนที่เหลือได้ประชาสัมพันธ์ให้ปิดกั้นและเร่งเคลียร์พื้นที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินทาง
ด้านการแก้ไขปัญหาจุดเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยและทุกสถานีตำรวจ สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ รับผิดชอบวางมาตรการป้องกันอย่างชัดเจน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
ขณะเดียวกัน ได้เน้นบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด กำหนดมาตรการเน้นหนักใน 10 ข้อหาหลัก โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 5 ข้อหา ได้แก่ ขับรถเร็ว เมาสุราแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และขับรถย้อนศร