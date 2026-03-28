เหนือวิกฤตฝุ่นพิษ ฟุ้งมัวทั้งภาค เปิดชื่อ 37 จังหวัด PM2.5 เกินมาตรฐาน ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้ายังหนัก!
วันที่ 28 มี.ค.2569 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน
- จ.เชียงราย
- จ.เชียงใหม่
- จ.น่าน
- จ.แม่ฮ่องสอน
- จ.พะเยา
- จ.ลำพูน
- จ.ลำปาง
- จ.แพร่
- จ.อุตรดิตถ์
- จ.พิษณุโลก
- จ.ตาก
- จ.กำแพงเพชร
- จ.พิจิตร
- จ.เพชรบูรณ์
- จ.นครสวรรค์
- จ.อุทัยธานี
- จ.ชัยนาท
- จ.สมุทรสงคราม
- จ.บึงกาฬ
- จ.หนองคาย
- จ.เลย
- จ.นครพนม
- จ.หนองบัวลำภู
- จ.สกลนคร
- จ.มุกดาหาร
- จ.ขอนแก่น
- จ.กาฬสินธุ์
- จ.มหาสารคาม
- จ.ร้อยเอ็ด
- จ.อำนาจเจริญ
- จ.ชัยภูมิ
- จ.ยโสธร
- จ.อุบลราชธานี
- จ.ศรีสะเกษ
- จ.นครราชสีมา
- จ.บุรีรัมย์
- จ.สุรินทร์
- ภาคเหนือ
เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 36.6 – 198.3 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37.4 – 98.8 มคก./ลบ.ม.
- ภาคกลางและตะวันตก
เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.4 – 40.6 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 21.1 – 33.5 มคก./ลบ.ม.
- ภาคใต้
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.9 – 24.4 มคก./ลบ.ม.
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17.3 – 34.5 มคก./ลบ.ม.
คำแนะนำทางสุขภาพ
- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
- สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2569
- พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง