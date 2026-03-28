เหนือวิกฤตฝุ่นพิษ ฟุ้งมัวทั้งภาค เปิดชื่อ 37 จังหวัด PM2.5 เกินมาตรฐาน ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้ายังหนัก!

วันที่ 28 มี.ค.2569 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน

  1. จ.เชียงราย
  2. จ.เชียงใหม่
  3. จ.น่าน
  4. จ.แม่ฮ่องสอน
  5. จ.พะเยา
  6. จ.ลำพูน
  7. จ.ลำปาง
  8. จ.แพร่
  9. จ.อุตรดิตถ์
  10. จ.พิษณุโลก
  11. จ.ตาก
  12. จ.กำแพงเพชร
  13. จ.พิจิตร
  14. จ.เพชรบูรณ์
  15. จ.นครสวรรค์
  16. จ.อุทัยธานี
  17. จ.ชัยนาท
  18. จ.สมุทรสงคราม
  19. จ.บึงกาฬ
  20. จ.หนองคาย
  21. จ.เลย
  22. จ.นครพนม
  23. จ.หนองบัวลำภู
  24. จ.สกลนคร
  25. จ.มุกดาหาร
  26. จ.ขอนแก่น
  27. จ.กาฬสินธุ์
  28. จ.มหาสารคาม
  29. จ.ร้อยเอ็ด
  30. จ.อำนาจเจริญ
  31. จ.ชัยภูมิ
  32. จ.ยโสธร
  33. จ.อุบลราชธานี
  34. จ.ศรีสะเกษ
  35. จ.นครราชสีมา
  36. จ.บุรีรัมย์
  37. จ.สุรินทร์

  • ภาคเหนือ

เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 36.6 – 198.3 มคก./ลบ.ม.

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37.4 – 98.8 มคก./ลบ.ม.

  • ภาคกลางและตะวันตก

เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.4 – 40.6 มคก./ลบ.ม.

  • ภาคตะวันออก

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 21.1 – 33.5 มคก./ลบ.ม.

  • ภาคใต้

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.9 – 24.4 มคก./ลบ.ม.

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17.3 – 34.5 มคก./ลบ.ม.

PM2.5

เหนือวิกฤตฝุ่นพิษ ฟุ้งมัวทั้งภาค เปิดชื่อ 37 จังหวัด PM2.5 เกินมาตรฐาน

คำแนะนำทางสุขภาพ

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2569

  • พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
  • พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
  • 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
  • ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
  • ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

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