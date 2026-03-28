กบน.ออกประกาศ อุดหนุนน้ำมันดีเซล ลิตรละ 16.67 บาทต่อลิตร จากเดิม 16.02 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E20 อุดหนุน 2.66 บาทต่อลิตร

วันที่ 28 มี.ค.2569 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ฉบับที่ 31 พ.ศ.2569 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบริหารจัดการและรักษาระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้สูงเกินไป

หลังจากที่มีการปรับราคาน้ำมันขายปลีกสูงขึ้นมากกว่า 30 บาทต่อลิตร และเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมัน และรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยช่วยอุดหนุนราคา ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 16.67 บาทต่อลิตร จากเดิม 16.02 บาทต่อลิตร ดีเซลหมุนเร็ว B20 อุดหนุน 19.50 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E20 อุดหนุน 2.66 บาทต่อลิตร

ขณะที่ปรับอัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน ได้แก่ เบนซิน 6.59 บาทต่อลิตร จากเดิม 5.50 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E85 เก็บเงิน 3.31 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เก็บเงิน 0.43 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมียม 1.50 บาทต่อลิตร มีผล 28 มี.ค.

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