สีหศักดิ์ ย้ำคำเดิม ยังไม่ทราบชะตากรรม 3 ลูกเรือไทย มยุรีนารี ยันประสานงานอิหร่านให้ช่วยเหลือเต็มที่

เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 28 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกเรือ “มยุรี นารี” อีก 3 คนว่า

ขณะนี้ยังคงติดตามจากฝ่ายอิหร่านอยู่ และอย่างที่ตนเคยบอกฝ่ายอิหร่านเข้าถึงเรือได้แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจในชะตากรรมของ 3 ลูกเรือ ซึ่งตอนนี้ตนก็ติดตามกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย

โดยเพิ่งมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่า ให้ช่วยเร่งรีบเข้าให้การช่วยเหลือ เพราะเราต้องการทราบถึงชะตากรรมของลูกเรือทั้ง 3 คน โดยเร็วที่สุด

เมื่อถามย้ำว่า ยังไม่มีการยืนยันสถานะของ 3 ลูกเรือใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็ยังติดตามอยู่ พร้อมยืนยันว่า จะทำอย่างเต็มที่

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