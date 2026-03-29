สามีภรรยาเสียชีวิตคู่ ซีวิคพุ่งข้ามเกาะกลางถนนชนรถพ่วง เก๋งพังยับถูกอัดก๊อปปี้สลดติดในซากรถ เผยยังมีรถตู้อีกคันเสียหายด้วย พยานเล่านาทีเกิดเหตุสลด
รถเก๋งเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน ประสานงานรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อ เสียชีวิตคาซากรถ 2 ศพ โดยเมื่อวันที่ 28 มี.ค.69 เวลา 22.15 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อชนกับรถยนต์เก๋งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ยังติดอยู่ในตัวรถ โดยเหตุเกิดถนนชัยพฤกษ์ขาออก บนสะพานข้ามคลองบางภูมิ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากนั้นจึงประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ
ซีวิคพุ่งข้ามเกาะกลางถนนชนรถพ่วง สามีภรรยาเสียชีวิตคู่
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นซีวิค สีน้ำตาล ทะเบียน ภร 8098 กทม. ลักษณะรถพลิกคว่ำถูกรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อทะเบียนส่วนหัว 90-7655 นครปฐม ส่วนพ่วง ทะเบียน 90-5089 นครปฐม ชนอัดติดอยู่ ภายในรถยนต์เก๋งพบผู้เสียชีวิต 2 รายชายและหญิงทราบชื่อ คือ นายศตวรรษ อายุ 28 ปี และ น.ส.วรดา อายุ 27 ปี ซึ่งทั้ง 2 เป็นสามีภรรยากัน
ขณะเดียวกันยังมีรถตู้ยี่ห้อ โตโยต้ารุ่น อัลฟาร์ด สีขาว ทะเบียน 2กฐ 7607 สภาพข้างรถมีร่องรอยถูกชนพังเสียหายด้วย
จากการสอบถาม นายประเวศ อายุ 46 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง กล่าวว่า ในขณะที่ขับรถลงจากสะพานพระราม 4 มุ่งหน้าไปบางบัวทอง จู่ๆ รถเก๋งก็พุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาจากฝั่งตรงข้าม ตนไม่สามารถเบรกได้ทันเลยพุ่งชนเข้าอย่างเต็มแรงจนกระทั่งรถไหลไปกระแทกกับรถยนต์ตู้ที่อยู่ด้านหน้า
พยานเห็นเหตุการณ์ เล่านาทีซีวิคพุ่งข้ามเกาะกลางชนรถพ่วงยับ
นายนนทกร อายุ 21 ปี คนเห็นเหตุการณ์กล่าวว่า ในขณะที่ตนเองจอดรถจักรยานยนต์ถ่ายรูปเล่นกับกลุ่มเพื่อน จังหวะนั้นเห็นรถยนต์เก๋งพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาจากฝั่งตรงข้ามชนประสานงานกับรถบรรทุกพ่วงอย่างแรงและไหลไปชนกับรถตู้จนได้รับความเสียหาย
ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกพ่วงและคนขับรถตู้ไว้ ซึ่งทั้งสองคนให้การตรงกันว่ารถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุอีกครั้ง ส่วนผู้เสียชีวิตได้มอบให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป
ทีมข่าวสดภูมิภาค 29 มี.ค.69