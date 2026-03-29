โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

วันที่ 29 มีนาคม 2569 มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 กันยายน 2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2568 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 48 (7/2568) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 15 ราย ดังนี้

  1. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
  2. นายกฤษฎา เสกตระกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายโกสินทร์ จำนงไทย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. นายจรัญ การุณยวัฒน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นายจิตรนรา นวรัตน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  7. นายณรงค์ ธรรมจารี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  8. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. นายวรวุฒิ เทพทอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นายสุรชัย ขวัญเมือง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  14. นายอรรถกร เก่งพล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  15. นายอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

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