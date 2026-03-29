โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
วันที่ 29 มีนาคม 2569 มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 กันยายน 2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2568 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 48 (7/2568) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568
ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 15 ราย ดังนี้
- นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
- นายกฤษฎา เสกตระกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายโกสินทร์ จำนงไทย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายจรัญ การุณยวัฒน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายจิตรนรา นวรัตน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายณรงค์ ธรรมจารี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายวรวุฒิ เทพทอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายสุรชัย ขวัญเมือง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายอรรถกร เก่งพล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่เสนอทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป