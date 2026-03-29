ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.69 ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง อัปเดตจาก 5 สถานีบริการน้ำมัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด
วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่
- ปตท.
- บางจาก
- PT
- คาลเท็กซ์
- เชลล์
ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 5 สถานีบริการน้ำมัน
ปั๊ม ปตท. (30 มี.ค.69)
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 52.04 บาท/ลิตร
- เบนซิน 95 : ราคา 49.64 บาท/ลิตร
- ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 54.64 บาท/ลิตร
ปั๊มบางจาก (30 มี.ค.69)
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 57.54 บาท/ลิตร
- ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.84 บาท/ลิตร
ปั๊มพีที (30 มี.ค.69)
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
- เบนซิน 95 : ราคา 50.14 บาท/ลิตร
- ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ปั๊มเชลล์ (30 มี.ค.69)
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.55 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.55 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.93 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
- ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 57.84 บาท/ลิตร
ปั๊มคาลเท็กซ์ (30 มี.ค.69)
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
- เบนซิน 95 : ราคา 57.51 บาท/ลิตร
- ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.84 บาท/ลิตร