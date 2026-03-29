ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.69 ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง อัปเดตจาก 5 สถานีบริการน้ำมัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่

  1. ปตท.
  2. บางจาก
  3. PT
  4. คาลเท็กซ์
  5. เชลล์

ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 5 สถานีบริการน้ำมัน

ปั๊ม ปตท. (30 มี.ค.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 52.04 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 49.64 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 54.64 บาท/ลิตร

ปั๊มบางจาก (30 มี.ค.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 57.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.84 บาท/ลิตร

ปั๊มพีที (30 มี.ค.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 50.14 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร

ปั๊มเชลล์ (30 มี.ค.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.55 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.55 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.93 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 57.84 บาท/ลิตร

ปั๊มคาลเท็กซ์ (30 มี.ค.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 57.51 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.84 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.69 ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง อัปเดตจาก 5 สถานีบริการน้ำมัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ราคาน้ำมัน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ด่วน เครื่องบินเล็กตก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนท.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
10

1.5แสนครัวเรือนรอเลย 11 โมงวันนี้ ออมสิน โอนเงิน เยียวยาน้ำท่วม