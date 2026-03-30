ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงแล้ว รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 70,600 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 30 มี.ค.2569 ปรับลดลง 300 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,600 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.03 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 69,600 บาท ขายออกบาทละ 69,800 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 68,204.84 บาท ราคาขายออกบาทละ 70,600 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,475.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค.2569
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 69,600 บาท
- ขายออก บาทละ 69,800 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 68,204.84 บาท
- ขายออก บาทละ 70,600 บาท
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