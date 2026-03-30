ฝุ่นพิษ PM2.5 ภาคเหนือวิกฤตต่อเนื่อง อีสานก็หนัก เปิดชื่อ 31 จังหวัด เกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพ คาดการณ์ 7 วัน แนวโน้มยังเพิ่มขึ้น
วันที่ 30 มี.ค.2569 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน
- จ.เชียงราย
- จ.เชียงใหม่
- จ.น่าน
- จ.แม่ฮ่องสอน
- จ.พะเยา
- จ.ลำพูน
- จ.ลำปาง
- จ.แพร่
- จ.อุตรดิตถ์
- จ.สุโขทัย
- จ.พิษณุโลก
- จ.ตาก
- จ.กำแพงเพชร
- จ.นครสวรรค์
- จ.อุทัยธานี
- จ.ปราจีนบุรี
- จ.บึงกาฬ
- จ.หนองคาย
- จ.เลย
- จ.นครพนม
- จ.สกลนคร
- จ.มุกดาหาร
- จ.ขอนแก่น
- จ.กาฬสินธุ์
- จ.มหาสารคาม
- จ.ร้อยเอ็ด
- จ.อำนาจเจริญ
- จ.ชัยภูมิ
- จ.ยโสธร
- จ.อุบลราชธานี
- จ.ศรีสะเกษ
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31.3 – 255.1 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.7 – 84.3 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.9 – 36.4 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13.9 – 39.4 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.5 – 16.3 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.4 – 28.3 มคก./ลบ.ม.
คำแนะนำทางสุขภาพ
- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
- สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2569
- พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง
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