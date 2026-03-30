ศบก. แถลง จับกุมผู้ประกอบการน้ำมันกระทำผิด สระบุรี 3 ราย อยุธยา 2 ราย กักตุนน้ำมัน เผยเริ่มจำหน่าย E20 แล้ว รองปลัดพลังงาน รับกองทุนมีแนวโน้มติดลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของความผันผวน สถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้พลังงานโลกยังมีความกดดันด้านอุปทานอย่างต่อเนื่อง
ราคาน้ำมันดิบดูไบเมื่อวัน 27 มี.ค. อยู่ที่ 120 กว่าเหรียญต่อบาร์เรล และปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 72% เมื่อเทียบก่อนเกิดเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยราคายืนอยู่ระดับมากกว่า 200 เหรียญต่อบาร์เรล และเคยขึ้นสูงสุดถึง 240 เหรียญต่อบาร์เรล สูงเกินกว่าสองสัปดาห์เมื่อเทียบกับก่อนเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง
นายวีรพัฒน์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำมันในประเทศไทย ราคาขายปลีกดีเซลยังคงอยู่ที่ 38.90 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 และ E10 อยู่ที่ 41.05 บาทต่อลิตร ส่วนการดูแลโครงสร้างราคา ซึ่งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับค่าการตลาดที่ตัวเลขสูง ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีการกำกับดูแลค่าการตลาดตามกรอบที่กำหนด
ค่าการตลาดของเดือน มี.ค.ทั้งเดือน จะมีแค่ 2 วันเท่านั้นที่มีค่าการตลาดที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากราคาน้ำมันโลกที่ความผันผวนสูง แต่ค่าเฉลี่ยรายเดือนยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์
สำหรับสถานการณ์ปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเบนซิน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ในส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มีปริมาณการผลิตขณะนี้อยู่ที่ 85 ล้านลิตร มีการจำหน่ายอยู่ที่ 82.326 ล้านลิตร เป็นการจำหน่ายหน้าปั๊ม 66 ล้านลิตร ผ่านจ๊อบเบอร์ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 15 ล้านลิตร
ขณะที่น้ำมันเบนซิน มีปริมาณผลิตอยู่ที่ 20 ล้านลิตร มีการจำหน่ายอยู่ที่ 32 ล้านลิตร เป็นการจำหน่ายหน้าปั๊มอยู่ที่ 30 ล้านลิตร ผ่านจ๊อบเบอร์ ภาคอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 1.8 ล้านลิตร
นายวีรพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการตรวจสอบสต็อกน้ำมันของสถานีบริการและคลังน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือของผู้ค้าตามมาตรา 7 และมาตรา 10 และมีการรายงานมายังกรมธุรกิจพลังงานทุกวัน
ส่วนการจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำความผิด เมื่อวันที่ 15 มี.ค. กรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจพบการลักลอบการกักเก็บน้ำมันที่ไม่ได้รับในพื้นที่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี รวม 3 ราย โดย 2 รายแรกมีปริมาณน้ำมันไม่เกินเกณฑ์ มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว อีกรายมีการเก็บน้ำมันกว่า 1.8 หมื่นลิตร เข้าข่ายผิดกฎหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
ส่วนวันที่ 28 มี.ค. มีการตรวจพบสถานประกอบการลักลอบกักเก็บน้ำมัน 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พบมีถังและแกลลอนบรรจุน้ำมันรวม 60 กว่าถัง พร้อมอุปกรณ์สูบถ่ายจำนวนมาก อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย
นายวีรพัฒน์ กล่าวว่า ส่วนมาตรการน้ำมัน B20 กระทรวงพลังงานมีการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ผลิตน้ำมันเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมัน B20 ให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านพลังงาน เป็นการส่งเสริมควบคู่กับการบริหารจัดการวัตถุดิบ
กระทรวงพลังงานได้หารือกับบริษัทน้ำมัน ผู้ผลิตดีเซล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน เพื่อติดตามสต็อกน้ำมันปาล์มที่จะมีผลกระทบจากการใช้น้ำมัน E20 โดยมีผู้สนใจที่จะใช้ E20 ได้แก่ กลุ่มประมง
กลุ่มบางจากได้เริ่มจำหน่ายไปบางส่วนแล้วที่คลังพระโขนง ส่วนบริษัท พีทีทีโออาร์ ได้เริ่มจำหน่ายแล้วที่คลังสงขลาและคลังสระบุรี ส่วนเชลล์คาดว่า จะเริ่มจำหน่ายในช่วงต้นเดือน เม.ย. ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานจะกำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันมารองรับด้วย
เมื่อถามถึงสถานะกองทุนน้ำมัน รวมถึงจะตรึงราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายวีรพัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนกองทุนน้ำมันมีเงินไหลออกจากการชดเชยราคาน้ำมันอยู่วันละ 1.3 พันล้านบาท กองทุนติดลบ 4.2 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการชดเชยที่ไหลออกรายวัน
แต่กระทรวงพลังงานก็พยายามที่จะดูแลประชาขนอย่างเต็มที่ และความพยายามของภาครัฐที่จะมีมาตรการมาดูแล อาจจะมีเรื่องภาษีสรรพสามิตมาช่วย ซึ่งอยู่ในช่วงการหารือ พยายามจะดูแลให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่มีการใช้พลังงานจำนวนมาก