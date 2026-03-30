รวบแล้ว อดีตนาวิกโยธิน ทีมยิงถล่ม สส.กมลศักดิ์ พรรคประชาชาติ จนท.คุมเค้นสอบ อยู่ระหว่างขยายผลและเร่งติดตามผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุอีก 2 ราย

จากคดีสุดอุกอาจ คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มรถของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ บริเวณหน้าบ้านพักใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ส่งผลให้ผู้ติดตามและคนขับรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 20 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้รวมทั้งหมด 4 ราย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารนำหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เข้าจับกุม นายสมพร และนายยศกร สองพ่อลูก นำตัวไปเข้าศูนย์ซักถาม ทพ.46 และ 43 จ.นราธิวาส

เบื้องต้นทั้ง 2 รายให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผล และเร่งติดตามผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุและยังหลบหนีอีก 2 ราย

โดยมีข้อมูลด้วยว่า 2 พ่อลูกที่โดนควบคุมตัวและนำตัวไปศูนย์ซักถาม ตรวจสอบประวัติพบเป็นอดีตนาวิกโยธิน

 

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