วัน อยู่บำรุง แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย คุณแม่ลำเนา ภริยา ร.ต.อ.เฉลิม ด้วยอาการสงบ ส่วนพิธีการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 30 มี.ค.69 “วัน อยู่บำรุง” โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียคุณแม่ ลำเนา อยู่บำรุง ซึ่งเป็นภริยา ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยระบุข้อความว่า
ครอบครัวอยู่บำรุง ขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบว่า คุณแม่ ลำเนา อยู่บำรุง ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ ส่วนพิธีสวดพระอภิธรรม ผมจะแจ้งให้ทราบภายหลังครับ
สำหรับ ลำเนา อยู่บำรุง สมรสกับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เมื่อปี 2512 มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ อาจหาญ อยู่บำรุง, ดวง อยู่บำรุง และวัน อยู่บำรุง ขณะที่หลายคนในแวดวงการเมืองและแฟนคลับ เข้ามาแสดงความเสียใจด้วยเป็นจำนวนมาก