ญาติเศร้า ทำพิธีเผาหลอก 6ขวบจมสระน้ำโรงเรียน แม่ขอเก็บร่างลูกชายไว้ จนกว่าจะรู้ความจริง เผยครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสีย

จากกรณีเด็กชายวัย 6 ขวบ จมน้ำเสียชีวิตภายในสระว่ายน้ำของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์ กทม. โดยญาติตั้งข้อสังเกตว่าครูไม่ได้เช็กชื่อนักเรียนหลังขึ้นจากสระ แต่ใช้วิธีสังเกตด้วยสายตาว่าเด็กออกจากสระครบหรือไม่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมยืนยันให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ ขณะที่ผู้ปกครองยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 30 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดช่องลม พระราม3 กทม. ญาติได้จัดพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชานเอ (นามสมมติ) อายุ 6 ขวบ โดยเป็นพิธีเผาหลอก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวผู้เสียชีวิต

น.ส.วชิราภรณ์ อายุ 25 ปี แม่ของเด็กชาย เปิดเผยว่า วันนี้ครอบครัวจัดพิธีเผาหลอก เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของลูก เพราะจากการให้ข้อมูลของครูแต่ละคนยังไม่ตรงกัน ทำให้ครอบครัวยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเกิดอะไรขึ้น

ครอบครัวตั้งใจจะเก็บร่างของน้องไว้จนกว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเหตุใดลูกชายจึงจมน้ำเสียชีวิต ส่วนเรื่องการเยียวยานั้น ขณะนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวต้องการ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการหาความจริงของเหตุการณ์

ทางโรงเรียนได้เดินทางมาร่วมงานศพ แต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยรายละเอียดกัน พร้อมฝากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนสำคัญ เนื่องจากมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และชีวิตของเด็กไม่ควรถูกละเลย เพราะไม่ว่าเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ยังเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้ โดยเฉพาะยายและทวดของน้องที่เป็นลมหลายครั้งระหว่างพิธีในวันนี้

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างโศกเศร้า มีครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึง นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตยานนาวา และคณะ คณะผู้บริหารและครูของโรงเรียน ยังมีนายอภิมุข ฉันทวานิช ตลอดจนเพื่อนนักเรียนของน้องมล ร้องเพลงร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้าย เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย

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