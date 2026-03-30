ไปกันต่อ! พรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 1 บาท / ดีเซล ขยับอีก 1.8 บาท มีผล 31 มี.ค. เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

30 มี.ค. 69 – สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน ULG95, GSH95, GSH91, E20, E85, พรีเมี่ยม GSH95 เพิ่มขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร HSD, พรีเมียมดีเซล เพิ่มขึ้น 1.80 บาทต่อลิตร มีผล 31 มี.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 50.64 บาท, GSH95 = 42.05 บาท, E20 = 37.05 บาท, E85 = 33.79 บาท, GSH91 = 41.68 บาท, พรีเมี่ยม GSH95 = 53.04 บาท, HSD B7 = 40.74 บาท, HSD B20 =35.74 บาท, พรีเมียมดีเซล = 56.44 บาท

ทั้งนี้ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

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