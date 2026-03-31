ราคาทองวันนี้ 31 มี.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ พุ่งแรงมาก เทียบราคาปิดวานนี้ ใครสนรีบเลย ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,100 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 31 มี.ค.2569 เพิ่มขึ้น 800 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 72,100 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.24 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 71,100 บาท ขายออกบาทละ 71,300 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 69,675.36 บาท ราคาขายออกบาทละ 72,100 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 31 มี.ค.2569
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 71,100 บาท
- ขายออก บาทละ 71,300 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 69,675.36 บาท
- ขายออก บาทละ 72,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 71,200 บาท
- ขายออก บาทละ 71,400 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 69,781.48 บาท
- ขายออก บาทละ 72,200 บาท
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