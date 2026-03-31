ฝุ่นเหนือ ยังสาหัส PM2.5 เกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพ เปิดชื่อ 19 จังหวัด คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เหนือ-อีสาน แนวโน้มเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวัง
วันที่ 31 มี.ค.2569 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน
- จ.เชียงราย
- จ.เชียงใหม่
- จ.น่าน
- จ.แม่ฮ่องสอน
- จ.พะเยา
- จ.ลำพูน
- จ.ลำปาง
- จ.แพร่
- จ.อุตรดิตถ์
- จ.พิษณุโลก
- จ.ตาก
- จ.กำแพงเพชร
- จ.นครสวรรค์
- จ.บึงกาฬ
- จ.หนองคาย
- จ.เลย
- จ.นครพนม
- จ.ขอนแก่น
- จ.อุบลราชธานี
- ภาคเหนือ
เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.6 – 330.2 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24.2 – 73.0 มคก./ลบ.ม.
- ภาคกลางและตะวันตก
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.7 – 29.8 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.1 – 29.3 มคก./ลบ.ม.
- ภาคใต้
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12.4 – 17.2 มคก./ลบ.ม.
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.0 – 27.0 มคก./ลบ.ม.
คำแนะนำทางสุขภาพ
- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
- สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2569
- พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 1 – 7 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 1 – 7 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 1 – 7 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 1 – 7 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 1 – 7 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
- ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง
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