บุกที่ว่าการอำเภอในอยุธยาจับ ปลัดอำเภอ-ลูกจ้าง ขบวนการทุจริต ออกบัตรให้คนต่างด้าว พบส่วนมากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แฉพฤติการณ์
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต และ ปปท. เขต 1 บูรณาการร่วมกับ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง, พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก., สำนักงาน ป.ป.ช. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
เปิดปฏิบัติการ “ตัดบัตรกรุงเก่า” นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าจับกุมผู้ต้องหาทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ว่าการ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
- ปลัดอำเภอ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรฯ
- ลูกจ้าง (ส.ย.) ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
- เจ้าบ้านและนายหน้า
ทั้งหมดรวม 4 ราย ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และความผิดตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50
สืบเนื่องจาก ปปท. เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีมีนายหน้านำพาบุคคลต่างด้าวย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นจำนวนมากผิดปกติ
ปปท. เขต 1 จึงได้ประสานไปยังกรมการปกครอง เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฏพบว่า ฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย ได้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคล ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้กับบุคคลต่างด้าวจริง ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
โดยตรวจพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 มีการแจ้งย้ายบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเขามาในทะเบียนบ้าน 3 หลัง โดยมีนายหน้าเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของห้องทะเบียนของที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย เพื่อพาบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการดังกล่าว ซึ่งพบพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด ดังนี้
1.แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านเป็นเท็จ โดยมีการยื่นคำร้องขอย้ายชื่อคนต่างด้าว เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ในพื้นที่ อ.วังน้อย เป็นจำนวนมากผิดปกติ โดยใช้บ้านเป้าหมายเพียง 3 หลัง ซึ่งคนต่างด้าวไม่ได้มาพักอาศัยอยู่จริง
2.พบการจัดทำบัตรประจำตัวฯ หลังจากดำเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในทันที
3.พบการแจ้งย้ายออก เมื่อได้รับบัตรประจำตัวฯ แล้ว จะมีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าว ออกจากทะเบียนบ้านทันที หรือภายในระยะเวลาไม่กี่วัน ซึ่งแสดงเจตนาว่าการย้ายเข้ามีวัตถุประสงค์เพื่อทำบัตรฯ เท่านั้น
4.การให้ผลประโยชน์ตอบแทน เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ใช้ทะเบียนบ้านจะได้รับการติดต่อจากปลัดอำเภอ หรือ ลูกจ้าง ส.ย. ของที่ว่าการ อ.วังน้อย ให้ไปลงลายมือชื่อในเอกสารและจะได้รับเงินค่าตอบแทน 1,000-3,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 ราย
ทั้งนี้ การรับแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน นายทะเบียนต้องตรวจสอบว่า ผู้ย้ายได้เข้ามาอาศัยอยู่จริงโดยมีเจตนาเปลี่ยนภูมิลำเนา รวมทั้งความสัมพันธ์ของผู้ย้ายกับเจ้าบ้านหรือผู้อยู่ในบ้านและหากเป็นการแจ้งย้ายผู้เยาว์ต้องตรวจสอบด้วยว่า เป็นการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ด้วยหรือไม่
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายทะเบียนไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ อีกทั้งการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามข้อ 8 และข้อ 9 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562 ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
และถ้าเป็นการขอมีบัตรเป็นครั้งแรก ต้องเรียกและตรวจสอบหลักฐานที่บ่งบอกถึงรายการบุคคลของผู้ขอ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติ และเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตร ซึ่งหากไม่มีหลักฐานดังกล่าว นายทะเบียนต้องสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือแทน จำนวน 2 คน
ซึ่งจากการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงพบว่า นายทะเบียนไม่ได้มีการสอบถ้อยคำพยานเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ขอมีบัตรและไม่พบเอกสารการสอบถ้อยคำ ทั้งในแฟ้มเก็บเอกสารและในฐานข้อมูลการทะเบียนแต่อย่างใด