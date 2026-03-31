วิกฤตน้ำมันแพง 3ค่ายขนส่งพัสดุรายใหญ่ ประกาศขึ้นราคาค่าส่งเพิ่ม 3 บาท โดยจะมีผลพรุ่งนี้ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
วันที่ 31 มี.ค. 2569 ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุรายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ KEX Thailand, J&T Express และ Flash Express ออกประกาศแจ้งปรับอัตราค่าบริการขนส่งเพิ่มขึ้นชั่วคราว โดยให้เหตุผลตรงกันว่าเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งโดยตรง
ทั้ง 3 บริษัทระบุว่า การปรับราคาครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นในอัตรา 3 บาทต่อชิ้น หรือทุกช่องทางการให้บริการ และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการและความต่อเนื่องของธุรกิจ ท่ามกลางภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยเป็นการปรับขึ้นในลักษณะ “ชั่วคราว” และผ่านการพิจารณาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการทุกรายย้ำว่าเข้าใจถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและภาคธุรกิจ พร้อมยืนยันจะพยายามบริหารต้นทุนอย่างเต็มที่ และหากสถานการณ์ราคาน้ำมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะพิจารณาปรับลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนมาโดยตลอด