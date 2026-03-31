เพลิงไหม้แคมป์คนงาน ซอยประชาราษฎร์ สาย 1 ย่านบางซื่อ เสียหายทั้งหมด 36 ห้อง

เมื่อเวลา 16.38 น.วันที่ 31 มี.ค.2569 ศูนย์วิทยุพระราม รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้เพิงพักคนงาน ซอยประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 38 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ นำกำลังไปยังสถานที่เกิดเหตุ

ซึ่งเป็นแคมป์คนงาน เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องจำนวน 36 ห้อง เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง ชาวบ้านขนของและวิ่งหนีออกมานอกบ้านกันจ้าละหวั่น เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ใช้น้ำฉีดดับเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

จากการตรวจสอบพบเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้ง 2 ชั้น รวมทั้งหมด 36 ห้อง เบื้องต้นไม่พบผู้ติดค้าง หรือได้รับบาดเจ็บ ส่วนรายละเอียดสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

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