ผบ.ตร.เซ็นคำสั่งแล้ว อนุมัติ 14 นายพลตำรวจยื่นขอเออรี่ มีผล 1 เม.ย.เป็นต้นไป
วันที่ 31 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 184/2569 เรื่อง “อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ” ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 28 (รอบเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 14 ราย ลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวลงนามโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ถือเป็นการปรับโครงสร้างกำลังพลครั้งสำคัญอีกรอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีรายชื่อ 14 นายพลที่ยื่นขอโครงการดังกล่าวมีดังนี้ (1.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., (2.) พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร., (3.) พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์ทิวาส ที่ปรึกษา (สบ 9) สพฐ.ตร., (4.) พล.ต.ท.วัฒน์ ชัยสังฆะ จตร., (5.) พล.ต.ต.ชวนท์ ประเทศรัตน์ รอง ผบช.ตชด., (6.) พล.ต.ต.ปริญ อิ่มเจริญ รอง ผบช.ภ.3, (7.) พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ รอง ผบช.ภ.4
(8.) พล.ต.ต.เทิดพงษ์ สิงห์ทิพย์ ผบก.กต.2, (9.) พล.ต.ต.บัณฑิต ลีล่อน ผบก.กค.2, (10.) พล.ต.ต.พงษ์นคร นครสันติภาพ ผบก.อก.ภ.5, (11) พล.ต.ต.วีระศักดิ์ แย้มแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ (สบ 6) บก.รน., (12.) พล.ต.ต.วีร์ จิระรัตนวรรณ ผบก.อก.รร.นรต., (13.) พล.ต.ต.สุรศักดิ์ เลาหทินนิลกุล อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ รร.นรต. และ (14.) พล.ต.ต.สุระพันธ์ ไทยประเสริฐ ผบก.อก.ภ.4