ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย.69 อัปเดต 5 สถานีบริการ ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย ราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

วันที่ 1 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่

  1. ปตท.
  2. บางจาก
  3. PT
  4. คาลเท็กซ์
  5. เชลล์

ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 5 สถานีบริการน้ำมัน

ปั๊ม ปตท. (1 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.79 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 53.04 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 50.64 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.44 บาท/ลิตร

ปั๊มบางจาก (1 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.79 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 57.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 58.64 บาท/ลิตร

ปั๊มพีที (1 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 51.14 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร

ปั๊มเชลล์ (1 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.55 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.55 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.93 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 40.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 59.84 บาท/ลิตร

ปั๊มคาลเท็กซ์ (1 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 57.51 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 58.64 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย.69 อัปเดต 5 สถานีบริการ ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย ราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

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