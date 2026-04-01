หญิงวัย 57 ปี ขับรถไฟฟ้า วนรอบวงเวียน 2 รอบ ก่อนพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยว ทะลุร้านสะดวกซื้อพังเสียหายยับเยิน บาดเจ็บ 8 ราย เผยคลิปวงจรปิดนาทีเสยยับ
วันที่ 1 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ไฟฟ้า สีขาว ทะเบียน กทม. ขับขี่พุ่งชนทะลุร้านสะดวกซื้อ สาขาบางลำภู ถนนบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นร้านสะดวกซื้อพบผู้บาดเจ็บทั้งหมด 8 ราย เป็นชาวต่างชาติ 2 ราย และคนไทย 6 ราย นอกจากนี้ ยังพบร้านสะดวกซื้อ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว และรถ 3 ล้อรับจ้าง ถูกชนจนได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าว สามารถบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ขณะรถยนต์ขับขี่วนรอบอยู่บริเวณวงเวียน ก่อนที่รถจะเร่งเครื่องด้วยความเร็ววิ่งรอบวงเวียน ประมาณ 2 รอบ รถเสียหลักชนรถ 3 ล้อรับจ้าง ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทางเท้า ก่อนพุ่งทะลุเข้าไปในร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหาย
สอบถาม นายเฉลิมชัย (ขอสงวนนามสกุล) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุรถคันดังกล่าวได้ขับเร่งเครื่องด้วยความเร็ว วิ่งวนรอบวงเวียนประมาณ 2 รอบ ซึ่งแม่และแฟนสาวของตน มองว่ากลัวจะเป็นอันตราย จึงหลบเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแต่ก็ไม่พ้น
รถคันดังกล่าวพุ่งชนเข้าไปในร้านสะดวกซื้อจนทำให้ได้รับบาดเจ็บ นอกจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวและร้านสะดวกซื้อที่รับความเสียหายแล้ว มีรถ 3 ล้อรับจ้างที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายไปด้วย
ด้าน คนขับรถ 3 ล้อรับจ้าง กล่าวว่า หากรถคันดังกล่าวไม่ชนรถ 3 ล้อก่อน ก็อาจจะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้ เนื่องจากรถของตัวเองนั้นช่วยชะลอความเร็วได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ทำให้คนที่อยู่บนรถ 3 ล้อ และคนที่นั่งทานอาหารอยู่หรือที่ร้านค้าได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ตำรวจ สน.ชนะสงคราม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบทราบว่า คนขับรถยนต์คันดังกล่าว เป็นหญิงอายุ 57 ปี โดยให้การว่า ขณะเกิดเหตุไม่สามารถควบคุมรถได้ ซึ่งเป็นคำให้การก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงได้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใด โดยหลังจากนี้จะต้องเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัด
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว และรถสามล้อรับจ้าง รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ ทางบริษัทประกันภัยของรถยนต์ดังกล่าวได้เข้ามาสำรวจความเสียหายแล้ว พร้อมระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ตาม พ.ร.บ. มีค่ารักษาพยาบาลให้คนละ 80,000 บาท ยังไม่รวมประกันสมัครใจ