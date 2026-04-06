ระทึกภูเก็ต เรือสปีดโบ๊ตระเบิด ไฟลุกท่วมทั้งลำ บาดเจ็บ 5 พบร่างผู้สูญหาย 1 ราย
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 นายอดูลย์ ระลึกมูล ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 11.00 น. รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ตที่จอดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ ด้านข้างท่าเทียบเรือศุลกากร ท่าเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เกิดเหตุระเบิดและไฟลุกท่วมทั้งลำ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลากเรือออกมาอยู่กลางน้ำแล้ว เพื่อทำการดับไฟ ขณะที่เรือดับเพลิงได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย รถพยาบาลเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ รับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล โดยยังไม่ทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นลูกเรือ หรือเป็นนักท่องเที่ยว อยู่ระหว่างการหาข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน
รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บาดเจ็บ 5 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 1 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายเป็นชาย 1 ราย
ล่าสุดเวลา 15.10 น. เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้ทำการค้นหาจนพบร่างของนายคมเพชร หวานดี อายุ 23 ปี ไกด์หนุ่มผู้สูญหายแล้ว ติดอยู่ใต้ซากเรือ สปีดโบ๊ทที่จมอยู่ใต้น้ำ หลังจากระดมกำลังค้นหามาตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการนำร่างขึ้นจากทะเล เพื่อนำส่งชันสูตรพลิกศพ หาสาเหตุการเสียชีวิต อย่างละเอียดอีกครั้ง ที่รพ.วชิระภูเก็ต ส่วนสาเหตุของการระเบิดและเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ตอย่างละเอียดต่อไป