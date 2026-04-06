ระทึกภูเก็ต เรือสปีดโบ๊ตระเบิด ไฟลุกท่วมทั้งลำ บาดเจ็บ 5 พบร่างผู้สูญหาย 1 ราย

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 นายอดูลย์ ระลึกมูล ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 11.00 น. รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ตที่จอดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ ด้านข้างท่าเทียบเรือศุลกากร ท่าเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เกิดเหตุระเบิดและไฟลุกท่วมทั้งลำ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลากเรือออกมาอยู่กลางน้ำแล้ว เพื่อทำการดับไฟ ขณะที่เรือดับเพลิงได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว

เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย รถพยาบาลเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ รับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล โดยยังไม่ทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นลูกเรือ หรือเป็นนักท่องเที่ยว อยู่ระหว่างการหาข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บาดเจ็บ 5 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 1 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายเป็นชาย 1 ราย

ล่าสุดเวลา 15.10 น. เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้ทำการค้นหาจนพบร่างของนายคมเพชร หวานดี อายุ 23 ปี ไกด์หนุ่มผู้สูญหายแล้ว ติดอยู่ใต้ซากเรือ สปีดโบ๊ทที่จมอยู่ใต้น้ำ หลังจากระดมกำลังค้นหามาตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการนำร่างขึ้นจากทะเล เพื่อนำส่งชันสูตรพลิกศพ หาสาเหตุการเสียชีวิต อย่างละเอียดอีกครั้ง ที่รพ.วชิระภูเก็ต ส่วนสาเหตุของการระเบิดและเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ตอย่างละเอียดต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปวิธ ตามสองผู้นำ 5 สโตรค ขยับรั้งที่ 5 ร่วม กอล์ฟ มาเก๊า โอเพ่น
2

นาบิล ชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ โยซะ กำปั้นญี่ปุ่นกติกาคิกบ็อกซิง One ซามูไร 4
3

อธิบดีปภ.โต้ สส.พรรคประชาชน แจงปมงบเยียวยาน้ำท่วม จ่อเสนอครม.ขยายวงเงินอีก 10,508 ล้าน
4

เที่ยววัดวันหยุด - ท่องเที่ยว‘วัดหนองกระดี่’ สักการะหลวงพ่อเคลือบ
5

ปักหมุดศิลปวัฒนธรรม - หนึ่งวันในหน้าฝน อาบป่าเยียวยาใจ
6

สดจากหน้าพระ - พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช 24 ปี วันศาสนูปถัมภ์-สถาปนาพศ.
7

อาทิตย์ใส - ‘มิ้นชิ’สมใจทำงานวงการ เกินฝันรั้งตำแหน่ง‘นางเอก’
8

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ดวงช่วงนี้แปลกๆ ทำดีกลับได้ผลร้าย เหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยน
9

เล็งแก้พ.ร.บ.โรงงาน เพิ่มค่าปรับ-ยึดทรัพย์ กากอุตสาหกรรมผิดกม.
10

สลด สิบตำรวจเอก ขับกระบะ มุ่งหน้าไป สภ. พุ่งชน จยย. ชายวัย 60 ปี เสียชีวิต