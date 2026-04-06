สืบนครบาล 6 จับ ชาย วัย 39 ปี ขับรถกระบะบรรทุกผักตบตา ขน ยาเสพติด 1.6 ตัน จากชายแดน สารภาพได้ค่าจ้าง 1 แสน อ้างหาเงินไปรักษาลูกป่วย
วันที่ 6 เม.ย.2569 ที่ บช.น. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง.ผบก.น.6 พ.ต.อ.นรินทร์โชติ พงศ์พิธานนท์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 พ.ต.ท.ประเสริฐ ชะเอมทอง พ.ต.ท.วิสิทธิ์ สายบัวทอง พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ จุติวรกุล รอง ผกก.สส.บก.น.6
หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก พ.อ.สุพจน์ สวาคฆพรรณ ผบ.หน่วย ขกท.ทภ.4 รักษาราชการแทน เสธ.ขกท. พ.อ.ปรเมษฐ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.สปข.ขกท.ศปก.ทบ. พ.ท.ณรงค์ สลับศรี หน.ชุดปฏิบัติการข่าวฯ ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมยาเสพติด หลังสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด สกัดกั้นการลำเลียง และปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ที่เป็นแหล่งพักยา รวมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินทุกราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.6, ชุด ชปส.บก.น.6 และ หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก ร่วมกันขยายผลกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่เคยถูกจับกุมมาก่อนหน้า โดยลงพื้นที่สืบสวนติดตามจับกุม และสกัดกั้นการขนลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน ก่อนนำเก็บแหล่งพักยา เพื่อกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
จึงร่วมกันวางแผน และจับกุมตัว นายตะวันฉาย อายุ 39 ปี เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2569 เวลาประมาณ 18.20 น. ได้ที่ในปั๊มน้ำมัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา แจ้งข้อหาความผิดฐาน “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”
ของกลาง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (คีตามีน) น้ำหนักรวม 900 กิโลกรัม ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักรวม 700 กิโลกรัม รถยนต์กระบะ คอก โตโยต้ารีโว่ ทะเบียนพิษณุโลก รวม น้ำหนักยาเสพติด 1,600 กิโลกรัม
พฤติการณ์ สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จับกุมแหล่งพักยาเสพติดรายใหญ่ ย่านกำแพงแสน จ.นครปฐม จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2569 ได้ของกลางยา ยาเคตามีน 750 กิโลกรัม และยาไอซ์ 665 กิโลกรัม รวมยาเสพติด 1,415 กิโลกรัม และยาบ้า 1,000,000 เม็ด
จึงสืบสวนขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว จนทราบว่ายาเสพติดของกลุ่มเครือข่าย รับยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสะกดรอย ซุ่ม เฝ้าสังเกตการณ์ พฤติกรรมของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้
จนพบว่าเมื่อวันที่ 4 เม.ย.2569 ช่วงเช้า พบ รถกระบะคอกคันเป้าหมาย ขนบรรทุกผัก เต็มคันรถ มาจากบริเวณแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงขับรถยนต์ติดตาม สะกดรอย จนกระทั่งถึงบริเวณที่จับกุม พบคนขับมาจอดบริเวณดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงเข้าแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อผู้ต้องหาเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไม่สามารถขับหลบหนีไปได้ จึงยอมรับว่าได้รับจ้างขนยาเสพติดมาจากแนวชายแดน ทำการตรวจค้นท้ายรถกระบะที่บรรทุกผักสด พบยาเสพติดตามของกลางรายการดังกล่าวข้างต้น น้ำหนักรวม 1.6 ตัน อยู่บริเวณท้ายรถกระบะ โดยมีผักสดวางอยู่ด้านนอกปกปิดอำพรางเอาไว้
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.บช.ปส.ดำเนินคดีต่อไป
จากการสอบถามผู้ต้องหารับว่า ได้รับว่าจ้างขับรถยนต์ขนยาเสพติดครั้งละ 100,000 บาท โดยนำเงินที่ได้ไปรักษาลูกที่ป่วย จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา ไม่มีประวัติการกระทำความผิด