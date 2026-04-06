ล่าอีก 2 เรือเอก-อดีตทหารพราน ทีมยิง สส.กมลศักดิ์ สั่งสอบ ‘น.อ.’ ปมให้ยืมรถไปใช้ หลังพบรถกระบะโดนนำไปชำแหละซากทำลายหลักฐาน
จากคดีคนร้ายใช้รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว เป็นยานพาหนะสังกัด กอ.รมน. ก่อนใช้อาวุธปืน เอ็ม16 ยิงรถยนต์ของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ เหตุเกิดที่หน้าบ้านพัก อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569 ทำให้นายอุชลัมห์ โกะเลาะ คนขับ และ ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหนะ ตำรวจติดตามได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาสอบสวนและซักถาม 3 คน ประกอบด้วย นายอาลีจี อบู อายุ 24 ปี ทำหน้าที่คนขับรถคันใช้ยิง พ.จ.อ.สมพร ลิ้มละ อายุ 57 ปี อดีตทหารเรือ และนายสุนทร อายุ 62 ปี เจ้าของอู่ทำลายรถของกลาง
สำหรับความคืบหน้า วันที่ 6 เม.ย.2569 รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับคนร้ายในคดีนี้ที่ยังหลบหนีอีก 2 ราย คือ ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี อายุ 52 ปี และนายธนภัทร อายุ 41 ปี อดีตอาสาสมัครทหารพราน โดยทั้ง 2 คนทำหน้าที่เป็นมือยิง
จากการสอบสวนทราบว่า รถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีขาว คันที่ใช้ก่อเหตุและนำไปทำลาย ตำรวจตรวจพบ ด้วยการนำหมายเลขเครื่องส่งตรวจแล้วตรงกันกับข้อมูลทางราชการ หมายเลขทะเบียน ญจ 6847 กทม. ที่ น.อ.มนตรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัด อ้างว่า ร.อ.วิโรจน์ ขอยืมรถไปใช้ในการติดต่อธุรกิจ
ต่อมาวันที่ 23 มี.ค.2569 จึงแจ้งความต่อ สภ.เมืองนราธิวาส เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนติดตาม นำเรื่องไปแจ้งความ หลังจากปรากฏข่าว ส.ส.กมลศักดิ์ ถูกกลุ่มคนร้ายยิงถล่ม ส่วน น.อ.มนตรี ผู้ที่ให้รถไปใช้นั้น ถึงตอนนี้ยังไม่ถูกดำเนินคดี
ด้าน นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดเผยว่า กอ.รมน.จ.นราธิวาส ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าว ผลการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะออกในวันนี้ (6 เม.ย.) และจะรายงานให้แม่ทัพภาคที่ 4 ทราบ ซึ่งจะเอาสำนวนของตำรวจมาประกอบคำพิจารณา โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ รอง ผวจ.นราธิวาส ฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน และมี รอง ผอ.กอ.รมน.ฝ่ายทหาร ปลัดจังหวัด เป็นกรรมการ
นายบุญช่วย กล่าวอีกว่า รถราชการนั้นปัจจุบัน ป.ป.ช.และ สตง.มีการตรวจสอบเข้มอยู่แล้วในการใช้รถ ขนาดใช้รถราชการไปทานข้าวในเรื่องส่วนตัวก็ยังผิด ซึ่งการใช้รถผิดวัตถุประสงค์ทางราชการ จะยิ่งมีความผิดหนัก ในส่วนจังหวัดมีการเน้นย้ำถึงการใช้สิ่งต่างๆ ในหน่วยงานราชการทั้งเรื่องคน เรื่องเงิน เรื่องงวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงรถต่างๆ กับหัวหน้าส่วนราชการไปหมดแล้ว และติดตามการปฏิบัติของลูกน้องอย่างใกล้ชิด