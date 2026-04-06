ด่วน รถตู้โดยสาร ตาก-แม่สอด พุ่งชนท้ายพ่วง 18 ล้อ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 5 ราย และ บาดเจ็บอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 6 เม.ย.2569 พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญปล้อง สารวัตรสอบสวน สภ.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร ชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ บริเวณบ้านห้วยนึ่ง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 ถนนสายตาก -แม่สอด ต.แม่ท้อ อ เมือง จ.ตาก ฝั่งขาเข้าเมืองตาก ก้อนถึงสามแยกตากแม่สอด 1กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย

รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมประสาน รถพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน และเครือข่ายกู้ชีพ จากหลายหน่วยงาน เข้าไปทำการช่วยเหลือ เมื่อไปถึงพบ รถตู้โดยสารประจำทาง สายตาก-แม่สอด ทะเบียนตาก มี นายนิคม (สงวนนามสกุล) อายุ 72 ปี เป็นคนขับ (เสียชีวิตทันที) ชนอัดเข้าที่มุมขวาท้ายรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียนปทุมธานี มี นายวิเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี เป็นคนขับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บ ออกมาจากซากรถ บางรายอาการสาหัส ต้องทำการ CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจ แต่ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ รวมมีผู้เสียชีวิตทันที ในที่เกิดเหตุ 5 ราย เป็นชาย 2 รายหญิง 3 ราย

โดย 1 ในผู้เสียชีวิต เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บรรจุใหม่ เพิ่งมารายงานตัวทำงาน เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2569 และมีผู้บาดสาหัส 2 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 7ราย

เบื้องต้นจากการสอบถามพยานชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า รถบรรทุกจอดชิดซ้ายริมถนน ข้ามไปซื้อของ ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วกำลังกลับมาขึ้นรถ ระหว่างนั้นรถตู้โดยสารคันเกิดเหตุขับส่ายไปมา ซึ่งเป็นไปได้ที่คนขับอาจจะหลับใน แล้วรถตู้ก็พุ่งชนเข้าที่มุมท้ายรถบรรทุกคันดังกล่าวอย่างแรงจน

ทำให้คนขับและผู้โดยสารที่อยู่ส่วนด้านหน้ารถ เสียชีวิตทันที รวม 5 ราย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะดำเนินการสอบสวนพยานแวดล้อมและ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อประกอบคดีให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างละเอียดต่อไป

รถตู้

ด่วน รถตู้โดยสาร ตาก-แม่สอด พุ่งชนท้ายพ่วง 18 ล้อ ผู้เสียชีวิต 5 ราย

 

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
7

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
8

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
9

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
10

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า