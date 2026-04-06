ด่วน รถตู้โดยสาร ตาก-แม่สอด พุ่งชนท้ายพ่วง 18 ล้อ ผู้เสียชีวิต 5 ราย

ด่วน รถตู้โดยสาร ตาก-แม่สอด พุ่งชนท้ายพ่วง 18 ล้อ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 5 ราย และ บาดเจ็บอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 6 เม.ย.2569 พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญปล้อง สารวัตรสอบสวน สภ.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร ชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ บริเวณบ้านห้วยนึ่ง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 ถนนสายตาก -แม่สอด ต.แม่ท้อ อ เมือง จ.ตาก ฝั่งขาเข้าเมืองตาก ก้อนถึงสามแยกตากแม่สอด 1กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมประสาน รถพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน และเครือข่ายกู้ชีพ จากหลายหน่วยงาน เข้าไปทำการช่วยเหลือ เมื่อไปถึงพบ รถตู้โดยสารประจำทาง สายตาก-แม่สอด ทะเบียนตาก มี นายนิคม (สงวนนามสกุล) อายุ 72 ปี เป็นคนขับ (เสียชีวิตทันที) ชนอัดเข้าที่มุมขวาท้ายรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียนปทุมธานี มี นายวิเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี เป็นคนขับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บ ออกมาจากซากรถ บางรายอาการสาหัส ต้องทำการ CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจ แต่ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ รวมมีผู้เสียชีวิตทันที ในที่เกิดเหตุ 5 ราย เป็นชาย 2 รายหญิง 3 ราย
โดย 1 ในผู้เสียชีวิต เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บรรจุใหม่ เพิ่งมารายงานตัวทำงาน เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2569 และมีผู้บาดสาหัส 2 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 7ราย
เบื้องต้นจากการสอบถามพยานชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า รถบรรทุกจอดชิดซ้ายริมถนน ข้ามไปซื้อของ ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วกำลังกลับมาขึ้นรถ ระหว่างนั้นรถตู้โดยสารคันเกิดเหตุขับส่ายไปมา ซึ่งเป็นไปได้ที่คนขับอาจจะหลับใน แล้วรถตู้ก็พุ่งชนเข้าที่มุมท้ายรถบรรทุกคันดังกล่าวอย่างแรงจน
ทำให้คนขับและผู้โดยสารที่อยู่ส่วนด้านหน้ารถ เสียชีวิตทันที รวม 5 ราย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะดำเนินการสอบสวนพยานแวดล้อมและ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อประกอบคดีให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างละเอียดต่อไป