ราคาน้ำมันวันนี้ 7 เม.ย.69 อัปเดตล่าสุด ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย 5 สถานีบริการ

วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่

  1. ปตท.
  2. บางจาก
  3. PT
  4. คาลเท็กซ์
  5. เชลล์

ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 5 สถานีบริการน้ำมัน

ปั๊ม ปตท. (7 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 43.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 38.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 34.89 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 43.58 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 53.04 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 52.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 50.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซล B20 : 45.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 70.44 บาท/ลิตร

ปั๊มบางจาก (7 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 43.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 39.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 34.89 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 43.58 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 57.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 50.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซล B20 : 45.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 70.94 บาท/ลิตร

ปั๊มพีที (7 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 43.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 38.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 43.58 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 53.04 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 50.54 บาท/ลิตร

ปั๊มเชลล์ (7 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 44.45 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 39.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 43.83 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 50.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 73.84 บาท/ลิตร

ปั๊มคาลเท็กซ์ (7 เม.ย.69)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 43.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 38.95 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 43.58 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 : ราคา 57.51 บาท/ลิตร
  • ดีเซล : ราคา 50.54 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม : ราคา 70.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 เม.ย.69 อัปเดตล่าสุด ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย 5 สถานีบริการ

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