ระทึกแจ้งวัฒนะ! ไฟไหม้รถจยย. ลามติดรถยนต์วอดทั้งคัน ชาวบ้านตึกสูงแตกตื่น จนท.เร่งฉีดน้ำสกัด ก่อนสามารถดับไฟและควบคุมเพลิงไว้ได้

เมื่อเวลา 10.37 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 เพจ Fire & Rescue Thailand แจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสายด่วน 199 รายงานเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว พร้อมรถดับเพลิง เร่งเข้าตรวจสอบและระงับเหตุที่เกิดเหตุ

จุดเกิดเหตุภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 เจ้าหน้าที่พบเพลิงลุกไหม้รถจักรยานยนต์ และลุกลามไหม้รถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกไหม้มากยิ่งขึ้น

โดยใช้เวลาถึงเวลา 10.48 น. เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟและควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาFire & Rescue Thailand , ร่วมด้วยช่วยกัน

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