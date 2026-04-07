ศาลให้ประกันตัว สนธิ ลิ้มทองกุล ยื่นหลักทรัพย์ 50,000 บาท ไม่มีเงื่อนไข คดีหมิ่นประมาท อดีตสส.พรรคไทยรักไทย ทุจริต 5 โครงการที่ดินปลูกปาล์มน้ำมันอินโด
วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 714 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.2851/2566 ที่นายธนกร นันที อดีต สส.พรรคไทยรักไทย อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นโจทก์ฟ้อง นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งสื่อผู้จัดการ และผู้จัดรายการสนธิทอล์ค ในข้อหาหมิ่นประมาทกล่าวหาว่านายธนกรเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการ 5 โครงการ ที่ดินปลูกปาล์มของปตท.ที่อินโดนีเซีย
โดยวันนี้เป็นการเลื่อนฟังคำพิพากษามาจากวันที่ 24 ก.พ. เนื่องจากในครั้งนั้นนายสนธิประสบอุบัติเหตุ ลื่นล้มหัวแตกทำให้ต้องพักรักษาตัว 2-3 สัปดาห์ ซึ่งการฟังคำพิพากษาในวันนี้ นายสนธิเดินทางเข้ามาพร้อมกับทนายความส่วนตัว เพื่อฟังคำพิพากษา
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2566 วันที่ 2 ก.ค.2566 วันที่ 1 ก.ย.2566 และ 3 ก.ย.2566 จำเลยกล่าวหาผ่านรายการสนธิทอล์ค และสื่อในเครือผู้จัดการ กล่าวหาว่าโจทก์ ทุจริต 5 โครงการ
การกระทำของจำเลยเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่า มีการทุจริตโครงการต่างๆ ข้อความที่กล่าวหาโจทก์เมื่อบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่นได้ฟังจะเข้าใจตามที่จำเลยใส่ความโจทก์จึงเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์
แม้จำเลยนำสืบว่าไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริง แต่เป็นการปะติดปะต่อเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจ ฟังไม่ขึ้น การกระทำของจำเลยเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ และหากเป็นตามที่จำเลยอ้างเมื่อรัฐเข้าไปมีหุ้นอยู่ใน ปตท.และบริษัทในเครือ ย่อมส่งผลเสียต่อประเทศชาติ
การกระทำของจำเลยจึงครบองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และการเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 เป็นการกระทำความผิดกล่าวหาโจทก์ต่อเนื่องกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียวเท่านั้น ไม่ใช่การติชมโดยสุจริตจึงไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 326
ส่วนที่โจทก์เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท จากการไม่ได้รับการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่า ผลประกอบการจะได้รับผลอย่างไร แต่การลงทุนอาจจะกำไรหรือขาดทุนก็ได้ ศาลกำหนดให้จำเลยชดใช้ 1 ล้านบาท และส่วนที่จำเลยเรียกร้องค่าเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ศาลกำหนดให้ชดใช้ 1 ล้านบาท รวม 2 ล้านบาท
พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ลงโทษจำคุก 6 เดือน แต่การให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ให้จำเลยลงคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 2 ล้านบาท และค่าทนายความโจทก์ 2 หมื่นบาท คำขออื่นนอกจากนี้ขอให้ยก
ภายหลังจากฟังคำพิพากษาทนายความของนายสนธิยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ต่อมาภายหลังจากทนายความส่วนตัวของนายสนธิยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ 50,000 บาท เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ต่อมาศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายสนธิในวงเงินประกันดังกล่าวโดยไม่กำหนดเงื่อนไข