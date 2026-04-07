ด่วน! มติ ‘กบง.’ ลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ดีเซลB7-B20 ลงลิตรละ 2 บาท แต่ยังไม่มีผลลดราคาขายปลีก รอประกาศในราชกิจจาฯ ก่อนส่งต่อ ‘กบน.’ พิจารณาลดราคา ‘หน้าปั๊ม’
วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จะมีการลดราคาหน้าโรงกลั่น ดีเซล B7-B20 โดยพิจารณาเดือน มี.ค.69 สามารถลดราคาหน้าโรงกลั่นลงได้ 2 บาทต่อลิตร
ขณะที่ เม.ย.จะนำช่วงสัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.มาพิจารณาว่าจะเพิ่มจาก 2 บาทต่อลิตรหรือไม่
ส่วนราคาหน้าปั๊มน้ำมัน ต้องรอ 2 ส่วน คือ มติ กบง.ต้องให้ลงในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าวันพรุ่งนี้ (8 เม.ย.จะดำเนินการได้
จากนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะพิจารณาส่วนลด 2 บาท ว่าจะลดหน้าปั๊มนำมันอย่างไรต่อไป