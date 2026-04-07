ด่วน! มีคำสั่งย้าย ‘นาวาเอก’ มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง หลังให้ยืมรถหลวงคดียิง สส.กมลศักดิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวน จนกว่าคดีจะมีความชัดเจน
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ภายหลังพบข้อมูลมีการใช้รถของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ใช้ก่อเหตุ
ล่าสุด พล.ร.ท.ทรงศักดิ์ จุมปามัญ ผู้อํานวยการประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. กองทัพเรือ (ผอ.ปรมน.) มีคำสั่งย้าย น.อ.มนตรี โตประเสริฐ หัวหน้ากองบริหาร กอ.รมน.นราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ให้ยืมรถ
โดยให้ น.อ.มนตรี โตประเสริฐ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง กองทัพเรือ โดยให้รายงานตัววันที่ 8 เม.ย. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวน จนกว่าคดีจะมีความชัดเจน