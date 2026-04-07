จับแล้วชาย53 ลักพาตัวด.ญ.วัย12 หายตัวร่วมเดือน อ้างหนีเข้าป่า ไม่ต้องการถูกแยกจากกัน ตำรวจเอาผิดพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 15 ปี จากผู้ปกครอง
วันที่ 7 เม.ย.2569 มูลนิธิกระจกเงา อัปเดตความคืบหน้า กรณีด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 12 ปี ถูกนายใคร อายุ 53 ปี ลักพาตัวไปจากบ้านที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2569 โดยล่าสุดแจ้งว่าพบตัว ด.ญ.เอ แล้ว
ขณะนี้ตำรวจ สภ.ดอนตาล ให้การช่วยเหลือด.ญ.เอ ได้แล้ว และจับกุมคนร้ายได้ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในพื้นที่อำเภอดอนตาล หลังจากนี้ด.ญ.เอจะได้รับความคุ้มครองและดูแลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์ประกาศตามหาน้อง ประกาศที่ท่านกดแชร์ไปจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา
จากการสอบสวนนายใคร ให้การอ้างว่า ตัดสินใจพาเด็กหญิงหนีเพราะไม่ต้องการถูกแยกจากกัน ทั้งคู่ใช้ชีวิตตามป่าและลำห้วย ออกมาซื้ออาหารเป็นครั้งคราว ก่อนถูกจับกุมในวันนี้ ขณะออกมาซื้อน้ำแข็งเพื่อดับร้อน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา บุกรุกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร และพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 15 ปี จากผู้ปกครอง