อึ้งเชฟฆ่าหั่นหมอเป็นลูกดาราดัง พบแล้วหัว-มือ-แขนในทะเล พ่อบินด่วนมาไทย

ยังขาดอีก 6 ชิ้นส่วนอวัยวะเกลื่อนทะเล พบแล้วหัว-มือ-แขน อึ้งเชฟฆ่าหั่นหมอเป็นลูกดาราดัง ตร.เจอชิ้นส่วนเกลื่อนทะเล พ่อบินด่วนมาไทย นำตัวทำแผนหลังรับสารภาพ

จากคดีสะเทือนขวัญบนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ฆ่าหั่นศพ เอ็ดวิน ศัลยแพทย์ชาวโคลอมเบียวัย 44 ปี เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้ต้องสงสัย ดานิเอล อายุ 29 ปี เชฟหนุ่มผู้ต้องสงสัยชาวสเปนซึ่งอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย

ล่าสุด วันที่ 6 ส.ค.66 พ.ต.อ.ปัญญา นิรัตติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะพะงัน เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันแล้วว่า ดานิเอล เป็นลูกชายของนักแสดงดัง โรดอลโฟ ซานโช นักแสดงดังที่มีผลงานมากมายทั้ง The Ministry of Time, Isabel และ Sea of plastic และยังเป็นหลานของ เฟลิกซ์ แองเคล ซานโช กราเซีย นักแสดงดังระดับตำนานของสเปนด้วย

โดยมีรายงานว่า โรดอลโฟ รู้สึกตกใจมาก ทันทีที่ทราบข่าวว่าลูกชายตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมที่ประเทศไทย และเตรียมเดินทางมาประเทศไทยทันที ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจ เพราะ ดานิเอล ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะเข้าสู่วงการบันเทิงเหมือนพ่อ เพราะมีรูปร่างหน้าตาดี แต่เจ้าตัวเลือกที่จะเป็นเชฟทำอาหารมากกว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายดานิเอล เปิดปากให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าหั่นศพนายเอ็ดวิน เนื่องจากไม่พอใจที่ขอมีเพศสัมพันธ์ แล้วบันดาลโทสะชกต่อยจนศีรษะของนายเอ็ดวินไปกระแทกอ่างอาบน้ำเสียชีวิต จึงได้หั่นศพเพื่ออำพราง โดยภายหลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าค้นหาวัตถุพยาน รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามคำให้การผู้ต้องหา ซึ่งพบหลักฐานสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาและพยาน และผลการตรวจชิ้นเนื้อพบว่าเป็นนายเอ็ดวิน ซึ่งล่าสุดศาลจังหวัดเกาะสมุย ได้อนุมัติหมายจับที่ 89/2566 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ให้ควบคุมตัว นายดานิเอล ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และลอบฝัง ช่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 กล่าวอีกว่า ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่า เมื่อนายเอ็ดวิน เดินทางมาถึงและผู้ต้องหาพาไปยังห้องพัก แล้วถูกผู้เสียชีวิตขอมีเพศสัมพันธ์ จนทำให้บันดาลโทสะชกต่อยนายเอ็ดวินและศีรษะกระแทกอ่างอาบน้ำเสียชีวิต เนื่องจากพบพยานหลักฐานที่สอดคล้องว่าผู้ต้องหามีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี เริ่มจากการชักชวนนายเอ็ดวิน ซึ่งคบหากันมานานกว่า 1 ปี มาเที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้ ที่เกาะพะงัน เนื่องจาก นายดานิเอล เคยเดินทางท่องเที่ยวแล้ว 1 ครั้ง และที่ผ่านมานายเอ็ดวิน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนายดานิเอล ทั้งให้ใช้บัตรเครดิตของนายเอ็ดวิน รวมถึงลงทุนเปิดร้านอาหารให้นายดานิเอลที่ประเทศสเปน จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีแรงจูงใจมาจากประเด็นทรัพย์สินด้วย นอกเหนือจากประเด็นชู้สาวที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าต้องการเลิกคบหากับผู้ตาย แต่ถูกผู้ตายข่มขู่ โดยในประเด็นทรัพย์สินนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกับญาติของผู้เสียชีวิตว่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมามากน้อยแค่ไหน

ต่อมาเวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ นำตัวนายแดเนียน ออกจากห้องควบคุมไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อประกอยคำรับสารภาพ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่นายแดเนียนไปเปิดห้องพักที่ใช้เป็นที่ก่อเหตุ แล้วจึงไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านสะดวกซื้อ บริเวณหาดสลัด รวมถึงจุดทิ้งชิ้นส่วนในถังขยะ และที่บริเวณท่าเรือคายัคที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่านำชิ้นส่วนของนายเอ็ดวินใส่กระเป๋าเดินทาง ออกไปทิ้งทะเล

จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาะพะงันระดมกำลังกันออกค้นหาชิ้นส่วนร่างกายของนายเอ็ดวิน บริเวณหาดสลัด ม.8 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน นักประดาน้ำลงดำน้ำค้นหากระเป๋าเดินทางตามที่ผู้ต้องหารับสารภาพ กำลังอีกส่วนหนึ่งเดินเท้าค้นหาตามโขดหินที่อยู่บริเวณหาดดังกล่าวอย่างละเอียด และพบถุงดำถูกคลื่นซัดมาติดโขดหิน จึงเปิดดูพบว่าภายในมีชิ้นส่วนร่างกายของนายเอ็ดวิน ประกอบด้วยศีรษะ มือทั้งสองข้าง และชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นท่อนแขนอีก 2 ชิ้น ทำให้ตอนนี้พบชิ้นส่วนอวัยวะแล้ว 8 ชิ้น จากทั้งหมด 14 ชิ้น ยังขาดอีก 6 ชิ้น ตามที่ผู้ต้องหาให้การ

