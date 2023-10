เปิดภาพชายต้องสงสัย หลังสิ้นเสียงดังคล้ายปืนในพารากอน มีหญิงบาดเจ็บ 1 ราย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเสียงคล้ายปืนในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับช็อปร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดัง บริเวณชั้นเอ็มของห้างดังกล่าว โดยช่วงเกิดเหตุมีดังขึ้นหลายครั้ง ทำให้ประชาชนที่เดินอยู่ภายในห้างต่างวิ่งหนีกันอลหม่าน

เบื้องต้นตำรวจกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ส่วนพนักงานดูแลความปลอดภัยของห้างดังกำลังเร่งเข้าเคลียร์พื้นที่

Ooommmgggg so scary 😰😰😰😰

There must be so many people stuck inside 😭😭

Please try to find a safe place everyone 🙏🏻#siamparagon #พารากอน

