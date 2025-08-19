กระทรวงต่างประเทศ กัมพูชา ลั่นทำลายความสัมพันธ์รุนแรง ระหว่าง 2 ประเทศ หลัง ภูมิธรรม เผยจ่อฟ้อง ฮุนเซน-ฮุนมาเนต ดำเนินคดีทั้งแพ่ง อาญา
เมื่อเวลา 15.33 น. วันที่ 19 ส.ค. กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ออกแถลงการณ์หลังนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เผยเตรียมฟ้องร้อง สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ทั้งแพ่งและอาญา ต่อศาลไทย กรณีสร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนไทย
โดยระบุ 3 ประเด็น ดังนี้ 1. กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีความกังวลอย่างยิ่งต่อคำแถลงล่าสุดของรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย ที่กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินคดีทางกฎหมายภายในประเทศต่อผู้นำกัมพูชา
2.การดำเนินการทางกฎหมายของไทยต่อผู้นำกัมพูชาดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หลักแห่งอธิปไตย ความเสมอภาคและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งบัญญัติอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ แต่ยังรวมถึงการทำลายความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทยอย่างรุนแรง ที่สำคัญยังเป็นการบ่อนทำลายความพยายามทั้งหมดที่เคยทำมา เพื่อให้บรรลุการหยุดยิงที่ยั่งยืนและการฟื้นฟูสันติภาพและความปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
3.การดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าว จะบ่อนทำลายความพยายามทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่สำคัญอย่างมากในการดำเนินการหยุดยิง ตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในข้อกำหนดและขั้นตอนสู่การลดความรุนแรงสถานการณ์ ซึ่งเห็นพ้องและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 รวมถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC)
4.กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของรัฐบาลกัมพูชาในการทำงานร่วมกับ รัฐบาลไทยให้บรรลุสันติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้เป็นปกติในอนาคตอันใกล้นี้