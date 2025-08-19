สยอง! สามีคลั่งเสาปูนทุบหัวเมียดับ ก่อนหลบหนีเข้าบ้าน คว้ามีดอาละวาด แม่ย่า-ลูกชาย 3 ขวบ วิ่งหนีจ้าละหวั่น ก่อนจนท.ใช้ปืนไฟฟ้ายิงจับตัวได้
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 ส.ค.2568 ร.ต.อ.วันชัย พยัคผา รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะเริง รับแจ้งเหตุฆาตกรรม บริเวณข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงรายงานให้ พ.ต.อ ธนิต ดวงกลาง ผกก.สภ.มะเริง ทราบ ก่อนเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา แพทย์เวรนิติเวช
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนเลียบรั้ว มทร.อีสาน ด้านทิศตะวันตก พบรถกระบะ มิตซูบิชิ สีน้ำเงิน เลขทะเบียน ผก 2969 นครราชสีมา เสียหลักตกลงไปในป่าละเมาะข้างทาง ติดกับไร่มันสำปะหลัง บริเวณด้านหน้ามีร่างหญิง ทราบชื่อภายหลังคือนางสุวชานันท์ อายุ 35 ปี เสียชีวิต โดยมีเสาคอนกรีตที่ใช้ทำรั้วบ้านทับศีรษะ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบเบื้องต้น เป็นสามีผู้เสียชีวิต คือนายวรชาติ หรือหนุ่ย อายุ 38 ปี ได้หลบหนีเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง บ้านหนองม่วง หมู่ 3 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นที่พักอาศัยตั้งอยู่ในโครงการบ้านจัดสรร
จากการสอบถามพยานแวดล้อม ระบุขณะขับรถผ่าน พบเห็นรถกระบะคันดังกล่าวกำลังถอยเข้า ถอยออกบริเวณไร่สำปะหลัง เพื่อแล่นขึ้นมาบนถนน และเห็นร่างผู้หญิงนอนอยู่ จึงจะเข้าไปช่วยเหลือ แต่นายวรชาติ ลงจากรถด้วยอาการคุ้มคลั่ง ใช้ประแจวิ่งไล่จะทำร้ายผู้เข้าไปช่วยเหลือ จึงต้องรีบหนี
ระหว่างนั้นนายวรชาติ หันกลับไปเอาท่อนปูนทุบไปบริเวณหน้าของหญิง 2 ครั้ง จนแน่นิ่งและได้หลบหนีไป รวมทั้งได้โจรกรรมรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขับหลบหนี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังปิดล้อม แต่ผู้ก่อเหตุคุ้มคลั่งและมีอาวุธมีด เจ้าหน้าที่ได้วิทยุขอกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรนครราชสีมา (นปพ.) โดยมีหญิงสูงวัยมีศักดิ์เป็นแม่ย่าและลูกชาย 3 คน ตกใจกับเหตุที่เกิดขึ้นได้หนีออกมาอยู่ด้านนอก เจ้าหน้าที่ได้พยายามเกลี้ยกล่อมตามหลักวิธี แต่นายวรชาติ หรือหนุ่ย ไม่มีท่าทียินยอมมอบตัว
กระทั่งเวลาผ่านไปร่วม 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ใช้ปืนลูกซองกระสุนยาง และปืนไฟฟ้า ตามหลักยุทธวิธี เพื่อเข้าจับกุม จนสามารถควบคุมตัวไว้ได้ ก่อนควบคุมตัวไปสอบสวน ที่สภ.มะเริง ต่อไป