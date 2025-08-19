หลักฐานมัด! ทร.เจอมือถือแถว ภูมะเขือ เปิดพบทหารเขมร ลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2 มีทั้งภาพและคลิปวิดีโอชัดแจ๋ว พูดภาษาเขมร ระบุวันที่ถ่ายด้วย
วันที่ 19 ส.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท. ทร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้ และกวาดล้างทุ่นระเบิด ตรวจพบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชา ที่ทิ้งใว้ในพื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ ร้อย ร.132 พัน.13 (ฐานเหนือเมฆ)
จึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่ และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ โดยพบคลิปวิดีโอ และภาพถ่ายทหารกัมพูชาถือทุ่นระเบิด PMN-2 ซึ่งในคลิปพูดภาษาเขมร คาดว่าเป็นการแนะนำการใช้งาน ก่อนลักลอบนำไปฝังดิน เจ้าหน้าที่จึงได้นำโทรศัพท์ส่งให้ทางหน่วยกองทัพบกในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ถือว่าเจ้าหน้าที่ นปท. ทร. มีไหวพริบที่ดีมาก เมื่อพบหลักฐานแล้วรีบตรวจสอบ ที่สำคัญภาพในโทรศัพท์ ระบุไว้ด้วยว่าถ่ายวันไหน ถือเป็นหลักฐานชั้นดีทีเดียว