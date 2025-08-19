เปิดคำแปลคลิปทหารเขมร สาธิตวางทุ่นระเบิด PMN-2 แฉอีกทำหลุมขวาก ดักทหารไทย

เปิดคำแปลคลิปทหารเขมร หลังพบในมือถือตกที่ภูมะเขือ สาธิตวางทุ่นระเบิด PMN-2 พุ่งเป้าที่ข้อเท้า แฉอีกทำหลุมขวาก ป้องกันทหารแนวหน้าของไทยเข้าตี
วันที่ 19 ส.ค.68 ภายหลังจากทหารไทยพบโทรศัพท์ปริศนาที่ภูมะเขือ เมื่อเปิดออกดูก็พบภาพและคลิปของทหารกัมพูชากำลังฝังทุ่นระเบิด PMN-2 นอกจากนี้ในคลิปยังมีการพูดเป็นภาษาเขมร คล้ายกำลังสาธิตทุ่นระเบิด PMN-2 อีกด้วย
ล่าสุด กองพันทหารช่างนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ที่ 2 ซึ่งปฏิบัติการตรวจหน้าแนว ที่ติดแนวตั้งรับของทหารกัมพูชา เปิดภาพ หลุมขวาก ที่มีทหารของเมตรกำลังวางกับดักไว้ ซึ่งแต่ละหลุมห่างประมาณ 10-20 เมตร ไว้ใช้สำหรับป้องกันทหารไทย เข้าตี
สำหรับหลุมขวาก เป็นกับดัก หลาวไม้ เป็นอาวุธแหลม ปักลงดิน ก่อนพรางหลอกสายตา ด้วยตะแกรงไม้ และนำใบไม้ปกคลุม ลักษณะคล้ายการดักสัตว์
นอกจากนี้ กองทัพเรือ ได้เผยจุดพบโทรศัพท์มือถือทหารเขมร ตกอยู่บริเวณซอกหิน แถวภูมะเขือ ก่อนเปิดพบหลักฐานชัด ทั้งภาพและคลิปวิดีโอลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2
สำหรับคลิปแรก ที่ความยาวกว่า 1 นาที ที่สอนการใช้ทุ่นระเบิด PMN-2 แปลได้ความประมาณว่า “ดึงสลัก ห้ามบีบ ดึงสลักออก ค่อยๆ ดึงออกมา ไม่ต้องหมุน” ส่วนอีกคลิป เป็นการเอาทุ่นระเบิดไปฝัง เป้าหมายคือข้อเท้า ให้วางที่ต้นไม้ 210 ต้น