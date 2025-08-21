เปิดพิกัดในกรุงเทพฯ รับรู้แรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ทั้งบรรทัดทอง-สีลม รู้สึกเวียนหัว และตึกสั่นรับรู้ได้ สิ่งของสั่นไหว
หลังจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิดแผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 211 กม. ขนาด 5.4 ลึก 10 กิโลเมตร
ส่งผลให้ประเทศไทยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณเขตดินแดง ที่ตั้งของกระทรวงแรงงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ทำให้ผู้คนในอาคารกระทรวงแรงงาน ต้องเร่งอพยพออกจากอาคารอย่างเร่งด่วน
บริเวณคลองเตยเหนือ ย่านวัฒนา พบการสั่นเล็กน้อย ยาวนานประมาณ 10 วินาที , ถนนบรรทัดทอง ถนนเพชรบุรี ย่านราชเทวี มีผู้แจ้งว่าในสำนักงานรู้สึกตึกโยก
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อาคารสูงย่านแคราย ชั้น 9 อาคารสูง สามารถรับรู้ว่าอาคารโยกและมึนศรีษะ , ย่านสีลม และย่านบางรัก กรุงเทพมหานคร รู้สึกเวียนหัว และตึกสั่นรับรู้ได้ สิ่งของสั่นไหว
ย่านสามเสนใน ย่านพญาไท กรุงเทพมหานคร ตึกสูง รู้สึกสะเทือน โคมไฟแกว่ง , ย่านคลองสาน กรุงเทพมหานคร คอนโดมิเนียมชั้น 18 โคมไฟในห้องครัวแกว่ง , ย่านราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประชาชนรู้สึกได้ถึงแรงสั่น และรู้สึกเวียนหัว