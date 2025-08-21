ก.แรงงาน ระทึก! แผ่นดินไหว เขย่าอาคาร 15 ชั้น เจ้าหน้าที่นับพัน วิ่งกรูลงจากตึก แต่ไม่ได้รับแจ้งเตือนภัย จากระบบเตือนเหตุฉุกเฉิน Cell Broadcast
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 ที่กระทรวงแรงงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีข่าวเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงสายของวันนี้ ปรากฎว่าในพื้นที่กระทรวงแรงงานก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ทำให้เจ้าหน้าที่กระทรวง พนักงาน ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในตึกและบริเวณโดยรอบ
ต่างพากันตื่นตระหนกและวิ่งกรูลงมาพร้อมกันออกจากตึก 15 ชั้น อาคารกระทรวงแรงงาน มารวมกันบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน และอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เร่งกันประชาชนออกจากพื้นที่อาคารกระทรวงแรงงาน และห้ามประชาชนขึ้นไปอาคารดังกล่าว
นายสันติ นันตสุวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากทราบข่าวการเกิดแผ่นดินไหวจากประเทศเมียนมาเวลา 09.58 น. ขนาด 5.4 ตามมาตราริกเตอร์ จึงทำให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ทำงานอยู่ชั้น 15 ของอาคารกระทรวงแรงงาน รับความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน จึงแจ้งไปยังผู้บริหาร โดย น.ส.บุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการอพยพลงจากตึกโดยเร็ว
“เนื่องจากมีบุคลลากรกระทรวงแรงงานกว่า 1,000 คน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.), กรมการจัดหางาน (กกจ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ทำงานอยู่ภายในตึก 15 ชั้น อาคารกระทรวงแรงงาน จึงต้องรีบอพยพลงมาเพื่อความปลอดภัย” นายสันติ กล่าว
นายสันติ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยใดๆ จากระบบเตือนเหตุฉุกเฉิน (Cell Broadcast Service) รวมถึงยังไม่ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตดินแดง มีเพียงแค่การรับรู้จากข่าวที่แจ้งมา ซึ่งจะต้องรอข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยขณะนี้ยังไม่พบประชาชนที่ได้รับอันตรายใดๆ และเบื้องต้น อาคารยังไม่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุดเวลา 11.35 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประกาศให้ข้าราชการและบุคคลากรกระทรวงแรงงาน กลับขึ้นไปทำงานบนตึก 15 ชั้น อาคารกระทรวงแรงงานได้ตามปกติ หลังได้รับรายงานว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว