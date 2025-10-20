ข่าวดีวันจันทร์ พรุ่งนี้ตี 5 สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ประกาศปรับราคาขายปลีก น้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ ส่วนน้ำเบนซินลงด้วย 30 สตางค์
วันที่ 20 ต.ค.2568 สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ประกาศปรับราคาขายปลีก น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ลดลง 30 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้เบนซินอยู่ที่ 40.14 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 31.85 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 31.48 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 29.64 บาท/ลิตร E85 อยู่ที่ 27.59 บาท/ลิตร และพรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.04 บาท/ลิตร
ในส่วนของน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด และพรีเมี่ยมดีเซล ลดลง 50 สตางค์/ลิตร เช่นกัน โดยดีเซล B7 อยู่ที่ 30.94 บาท/ลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 30.94 บาท/ลิตร ยกเว้นพรีเมี่ยมดีเซล B7 คงเดิมอยู่ที่ 43.44 บาท มีผลวันที่ 21 ต.ค.2568 หลังเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพฯ