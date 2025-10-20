ข่าวดีวันจันทร์ พรุ่งนี้ตี 5 สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ประกาศปรับราคาขายปลีก น้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ ส่วนน้ำเบนซินลงด้วย 30 สตางค์

วันที่ 20 ต.ค.2568 สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ประกาศปรับราคาขายปลีก น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ลดลง 30 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้เบนซินอยู่ที่ 40.14 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 31.85 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 31.48 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 29.64 บาท/ลิตร E85 อยู่ที่ 27.59 บาท/ลิตร และพรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.04 บาท/ลิตร

ในส่วนของน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด และพรีเมี่ยมดีเซล ลดลง 50 สตางค์/ลิตร เช่นกัน โดยดีเซล B7 อยู่ที่ 30.94 บาท/ลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 30.94 บาท/ลิตร ยกเว้นพรีเมี่ยมดีเซล B7 คงเดิมอยู่ที่ 43.44 บาท มีผลวันที่ 21 ต.ค.2568 หลังเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพฯ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
4

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 ตุลาคม 2568
5

วิจารณ์ยับ! 2 หนุ่มเมาทะเลาะกัน ในงานกฐิน กำนันสั่งซัดกันตัวต่อตัว ให้ฝ่ายปกครองยืนล้อม
6

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดการเงินดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งลาภแบบฟลุกๆ ก็มีเช่นกัน และราศีที่เดินทางไกลอาจมีของหาย
7

'หมอหมู' เผยงานวิจัย ผู้ชายวัย 18-35 ปี ดูคลิป 18+ มากไป เสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
8

เฉียดตาย นักบินบาดเจ็บ หลังวัตถุลึกลับพุ่งชน เศษกระจกแตกกลางอากาศ ลงจอดฉุกเฉิน
9

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
10

สิ้นสุดทางรัก! พระเอกดัง วัย 63 ปี เลิกราแฟนสาวรุ่นลูกแล้ว หลังคบหากันไม่ถึงปี