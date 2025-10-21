แท็กซี่แห่ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 1,134 คัน ดึงเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ติดข้างรถ สแกนแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร เผยโทษปรับ-พักใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับผู้ประกอบการรถสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วม ‘คนละครึ่งพลัส’ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2568 นั้น จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น มี ผู้ประกอบการกลุ่มรถแท็กซี่ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,134 คัน ส่วนกลุ่มรถประเภทอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

นายสรพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ สำหรับแนวทางยกระดับคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร ทางกรมการขนส่งทางบก พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่จะให้ติดไว้ที่ด้านข้างของรถแท็กซี่ทั้ง 2 ฝั่ง

เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกน แจ้งเหตุร้องเรียนได้โดยตรงถึงกรมฯ ทันที โดยระบบดังกล่าวไม่ได้จำกัด เฉพาะการร้องเรียนกรณี ปฏิเสธผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังรองรับเรื่องอื่น ๆ เช่น การคิดค่าโดยสารไม่เป็นธรรม การขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือการบริการไม่เหมาะสม

โดยเมื่อผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบจะส่งข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและชื่อผู้ขับขี่ไปยังฐานข้อมูลของกรมฯ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มทยอยดำเนินการติดตั้งในรถแท็กซี่ที่เข้ามาตรวจสภาพรถประจำปี

และในสหกรณ์แท็กซี่ขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มที่ให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีรถแท็กซี่จดทะเบียนในระบบประมาณ 69,000 คัน ซึ่งกรมขนส่งทางบก จะทยอยติดตั้งคิวอาร์โค้ด ครบทุกคันโดยเร็วที่สุด

นายสรพงศ์ กล่าวว่า กรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพ.ร.บ.รถยนต์ และบันทึกประวัติไว้ และหากกระทำผิดซ้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือหากเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ เช่น เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สามารถนำไปสู่การพักใช้ใบอนุญาตได้ทันที และการติดคิวอาร์โค้ดจะช่วยให้ตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นผู้ขับในช่วงเวลานั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
3

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
4

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ช่วงนี้เบาได้เบาก่อน หลายเรื่องต้องระวัง รวมๆ แล้วค่อนข้างหนัก
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
7

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
8

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
9

คลังแจง เหตุคนยื่นภาษี ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แต่ทำไมได้แค่ 2,000 บาท
10

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งทะลุ 1,000 บาท รีบตัดสินใจ