สลด! รปภ.การท่าเรือ วัย 60 ปี เปิดประตูรั้วเหล็กขนาดใหญ่ ทางเข้าโกดังสินค้าอันตราย ภายในการท่าเรือ ประตูหลุดจากรางเลื่อน ล้มทับร่างเสียชีวิตคาที่

เมื่อเวลา 05.50 น. วันที่ 22 ต.ค.68 ร.ต.ท.พีรณัช วิทูรัตน์ รองสว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ รับแจ้งอุบัติเหตุประตูเหล็กทับเจ้าหน้าที่รปภ.การท่าเรือเสียชีวิต ภายในการท่าเรือแห่งประเทศไทย ถนนท่าเรือ แขวงและเขตคลองเตย จึงไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุด้านหน้าทางเข้าโกดังเก็บสินค้าอันตราย พบศพ นายสมชาย อายุ 60 ปี รปภ.ของการท่าเรือฯ มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะใกล้กันพบประตูเหล็กบานใหญ่ มีน้ำหนักมากที่หลุดจากรางเลื่อนหล่นทับร่างของนายสมชาย

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมาเลื่อนเปิดประตูเหล็กขนาดใหญ่ ทางเข้าประตูคลังสินค้าเก็บสินค้าอันตราย แต่ประตูหลุดออกจากรางเลื่อนและล้มทับที่ศีรษะ และร่างกายทำให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ให้อาสาสมัครมูลนิธินำศพส่งชันสูตรรพ.จุฬาฯ ต่อไป

 

