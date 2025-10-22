นายกฯ อนุทิน นั่งหัวโต๊ะ ประชุม ก.ตร.ครั้งแรก ตรวจแถวกองเกียรติยศ จับตาวาระแต่งตั้ง 6 นายพล แทนคนเก่าที่ขอเออรี่
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ต.ค.2568 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งถือเป็นการประชุมก.ตร.ครั้งแรก นับตั้งแต่นายอนุทิน ดำรงตำแหน่งนายกฯ
โดยก่อนการประชุม นายกฯ ได้ขึ้นแท่นรับความเคารพ และตรวจแถวกองเกียรติยศ ซึ่งมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และข้าราชการตำรวจระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ
ก่อนที่นายกฯ จะเป็นประธานการประชุม ก.ตร. โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ในฐานะรองประธาน ก.ตร. พร้อมด้วยคณะกรรม ก.ตร. เข้าร่วมการประชุม ทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์รวม 16 คน
ขณะที่มีคณะกรรมการ ลาประชุม 3 คน ประกอบด้วย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผบ.ตร. และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 5 วาระ โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเพื่อทดแทนข้าราชการตำรวจที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 27 รอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โดยมีข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการขึ้นไป 3 นาย ประกอบด้วย พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ (รอง จตร.) ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) และพล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (ผบก.ศพฐ.3) ซึ่งมีผลวันที่ 1 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
ทำให้มีตำแหน่งว่างระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) 1 ตำแหน่ง ผู้บัญชาการ (ผบช.) 1 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) 1 ตำแหน่ง และผู้บังคับการ (ผบก.) 3 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ มีรายงานคาดว่าจะมีการพิจารณา พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (ผบช.กมค.) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตามอาวุโสอันดับ 1 ส่วนตำแหน่ง ผบช. ที่ว่างลงนั้น อาจมีการพิจารณา รอง ผบช.อาวุโสสูงสุด 1 ตำแหน่ง และพิจารณาโยกย้ายตำแหน่ง ผบก. เพิ่มเติม โดยเฉพาะ ผบก. จังหวัดหนึ่ง ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) ในการแต่งตั้งนอกวาระครั้งนี้
จากนั้น เวลา 11.10 น. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกฯ ได้เดินลงจากห้องประชุม ซึ่งก่อนเดินทางกลับ นายกฯได้ยืนหารือกับผบ.ตร. และพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ นานเกือบ 5 นาที
จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงผลการประชุม และมาตรการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ โดย นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า “เดี๋ยวให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลง”
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับทราบข่าวกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน ตอบเพียงว่า “ยัง ประชุมตั้งแต่เช้า”