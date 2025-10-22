กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ฉบับที่ 13 พายุ “เฟิงเฉิน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. ส่วนภาคใต้ 22-26 ต.ค. ฝนหนักถึงหนักมาก
วันที่ 22 ต.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เรื่อง พายุ “เฟิงเฉิน” ฉบับที่ 13 (304/2568) ระบุว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (22 ต.ค. 68) พายุโซนร้อนกำลังแรง “เฟิงเฉิน” (FENGSHEN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 220 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 17.1 องศาเหนือลองจิจูด 110.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆ
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 23 ต.ค. 68 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 22-26 ต.ค.68 เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 23.00 น.