อุบัติเหตุสลด นักศึกษาหญิง ตกคอนโดหรูกลางกรุง ใกล้ห้างดังย่านพญาไท ตร.เร่งหาสาเหตุ วงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุ

วันที่ 22 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.58 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุหญิงสาวพลัดตกที่สูงที่อาคารแห่งหนึ่งย่าน พญาไท กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูงใกล้ห้างสรรพสินค้า เจ้าหน้าที่พบร่างหญิงสวมชุดเสื้อสีขาวคล้ายนักศึกษา พลัดตกจากอาคารคอนโดสูง โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ขณพที่หญิงสาวพลักตกลงมา

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

