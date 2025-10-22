ตร.ห้วยขวาง เร่งตามล่า 3โจรแสบ เช่ารถตระเวนล่าเหยื่อ อ้างเป็นตร.ขอค้นหนุ่มจีน ก่อนตบทรัพย์ ตร.พบจีพีเอสหลบหนีมุ่งหน้าชลบุรี
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ต.ค.2568 พ.ต.ท.เศรษฐวุฒิ ชาญสุข สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง รับแจ้งเหตุร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ ใต้สะพานลอย หน้าโรงแรมเดอะอัลเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม. หลังได้รับรายงานเหตุ พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง สั่งการให้สายตรวจและชุดสืบสวนสน.ห้วยขวาง เข้าทำการตรวจสอบพบ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายเป็นชาวจีน 3 ราย โดย 1 ในผู้เสียหายคือนายหลิว หว่านหยวน ให้การว่า คนร้ายมี 3 คน โดย 1 ในคนร้ายมีลักษณะคล้ายแขกขาว อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ โดยแสดงตัวพร้อมชูบัตรข่มขู่ให้ผู้เสียหายยื่นกระเป๋าให้ตรวค้น เมื่อผู้เสียหายยื่นให้กลุ่มคนร้ายได้ฉวยโอกาสล้วงเอาเงินในกระเป๋าของผู้เสียหายไปประมาณ 11,000 ดอลลาร์ฮ่องกง จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไป
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหาย พร้อมให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบพิสูจน์ทราบ และติดตามจากรถทราบว่าเป็นรถเช่ามีจีพีเอสโดยมุ่งน้าหลบหนีไปทางจ.ชลบุรี โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป