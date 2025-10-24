ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์แจงแล้ว หลังผู้ว่าฯ นนท์ ส่งตัวแทนแจ้งความ ปลอมลายเซ็นจดทะเบียนมูลนิธิ เตรียมฟ้องกลับคนกล่าวหา เผยปมยุบมูลนิธิ
จากกรณี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.นนทบุรี ส่งนิติกรชำนาญการ ไปแจ้งความที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง หลังถูก น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยชาญ กรรมการมูลนิธิเป็นหนึ่ง เข้าแจ้งความว่า ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ปลอมลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ เพื่อไปยื่นจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง อ่านข่าว ด่วน ผู้ว่าฯนนทบุรี ส่งจนท.แจ้งความ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ฐานปลอมลายเซ็นคนอื่น ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิ
ล่าสุดวันที่ 24 ต.ค.68 “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า สวัสดีค่ะ วันนี้อ้อขอใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีของมูลนิธิเป็นหนึ่งที่กำลังเป็นข่าว จากกรณีข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แจ้งความ ต้นอ้อเป็นหนึ่ง ปลอมลายเซ็นจดทะเบียนมูลนิธิ
ตามที่มีข่าวว่า ต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ปลอมลายมือชื่อเพื่อจดทะเบียนมูลนิธินั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจง ดังนี้
1.ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง และคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน จากบุคคลเดิมที่เคยแจ้งความอ้อ และอ้อได้เข้าพบพนักงานสอบสวนให้การต่อพนักงานสอบสวน จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดกับอ้อ
2.ส่วนที่มีบุคคลนั้นหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กล่าวหาว่า ข้าพเจ้าปลอมลายมือชื่อ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวต่อสื่อมวลชน ข้าพเจ้าจะมอบให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการฟ้องเอาผิดฐานหมิ่นประมาทข้าพเจ้าต่อไป
3.ปัจจุบันมูลนิธิเป็นหนึ่ง อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ตามกระบวนการยุติธรรม และยังไม่พบว่าได้มีการกระทำความผิด
4.ส่วนการยุบมูลนิธิได้หรือไม่นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการร้องต่อศาลตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้น